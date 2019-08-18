Dünyada satrancın kalbi Sivas'ta atacak

Dünyada satrancın kalbi Sivas'ta atacak Sivas, Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ile 10 farklı ülkeden 400 oyuncuya ev sahipliği yapacakSİVAS - Sivas, Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ile 10 farklı ülkeden 400 oyuncuya ev sahipliği yapacak.

Dünyada satrancın kalbi Sivas'ta atacak

Sivas, Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ile 10 farklı ülkeden 400 oyuncuya ev sahipliği yapacak

SİVAS - Sivas, Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ile 10 farklı ülkeden 400 oyuncuya ev sahipliği yapacak.

Sivas, Sivas Kongresinin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında 19-24 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan Buruciye Uluslararası Açık Satranç Turnuvası ile 10 farklı ülkeden 400 oyuncuyu ağırlayacak. Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Müdürlüğü bünyesindeki Buruciye A.Ş tarafından organize edilen turnuvaya Türkiye'den 45 ilden 300 oyuncu katılırken yurt dışından 10 farklı ülkeden 100 başvuru yapıldı.

Uluslar arası turnuva ile ilgili açıklamada bulunan Sivas Valisi Salih Ayhan, Dünya'da satrancın kalbinin Sivas'ta atacağını belirtip, "Sivas Kongresinin 100. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir çok etkinliğin yanında birde uluslararası satranç turnuvası yapacağız. Geçtiğimiz yıllarda da uluslararası satranç turnuvaları yapmıştık. Ancak bu yıl 100. Yılın anısını daha kapsamlı bir turnuva olsun istedik. Oyuncularımız ve çocuklarımız ile bunu canlı tutacağız. Bu organizasyonun diğerlerinden farkı, 10 ülkeden 45 ilimizden 400 oyuncunun katılacak olması. Misafirlerimiz hem Sivas'ı tanıyacak, hem milli mücadelenin karargahı Sivas'ta 6 güzel gün geçirerek geçmişi yad edecekler hem de çocuklarımızın gönüllerine dokunarak onların yeteneklerini ortaya çıkartmış olacağız."dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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