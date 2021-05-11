Dünyada son 20 yılda Fransa'dan daha büyük alanda yeniden orman yetişti - Son Dakika

Dünyada 2000 yılından bu yana Fransa'nın yüzölçümünden daha büyük bir alanda yeniden orman yetiştiği bildirildi.

Yaban Hayatı Koruma Derneği (Wildlife Conservation Society), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (World Wide Fund for Nature) ve Uluslararası Kuş Yaşamı Derneğinin (BirdLife International) ortak girişimi Trilyon Ağaç Kampanyası'nın (Trillion Trees) yürüttüğü araştırma, 2000-2020 yıllarında 59 milyon hektar ormanın yeniden yetiştiğini ortaya koydu.

En büyük başarı hikayelerinden birinin Brezilya'da Atlas Ormanları'nda yazıldığı, burada 2000 yılından bu yana yeniden yetişen ormanlık alanın, aşağı yukarı Hollanda'nın yüzölçümü kadar yani 4,2 milyon hektar olduğu belirtildi.

Ormanların korunması yönündeki planlı projeler, daha sorumlu endüstri uygulamaları ve şehre artan göç dahil diğer faktörlerin bu başarıya katkı sağladığı ifade edildi.

Moğolistan'ın kuzey kırsalında kutup altı ormanlarında bu rakamın, WWF'nin çalışmaları ve hükümetin koruma altındaki bölgeler konusundaki artan vurgusu sayesinde 1,2 milyon hektar olarak kaydedildi.

Yeniden orman yetişen bölgeler arasında ayrıca Orta Afrika ve Kanada'nın kutup altı ormanlarının öne çıktığı görüldü.

İki yıl süren araştırmada en az 30 yıllık uydu görüntülerinin incelendi, 29 ülkede 100'den fazla bölge hakkında temel bilgi sahibi uzmanlarla çalışıldı.

59 milyon hektar ormanlık alanın, ABD'nin yıllık emisyonundan fazla, bir diğer deyişle 5,9 milyar ton karbondioksiti muhafaza etme potansiyeline sahip olduğuna işaret eden uzmanlar, hala her yıl milyonlarca hektar ormanın yok olduğuna dikkati çekti.

Trilyon Ağaç Kampanyası'nın İcra Direktörü John Lotspeich, "Bu harita gezegenin iyiliği için çevreciler, siyasiler ve fon sağlayanların, ormanlık alanın artırılmasında birlikte çalışabileceğimiz çeşitli yollar olduğunu daha iyi anlamaları açısından değerli bir araç." değerlendirmesini yaptı.