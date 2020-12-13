Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 20 milyonu aştı - Son Dakika

Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 20 milyonu aştı

13.12.2020 08:39
Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 20 milyonu aştı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 20 milyonu geçti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görenlerin sayısı dünya genelinde 20 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde aktif enfekte vaka sayısı 20 milyon 5 bin 602'ye ulaştı.

Tedavi görenlerin 19 milyon 898 bin 756'sında hastalık belirtileri hafif seyrederken 106 bin 846 hastanın hayati tehlikesi bulunuyor.

Tedavi altındaki hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağlık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.

ABD, tedavi altındaki 6 milyon 599 bin 959 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en fazla ülke oldu.

Tedavisi süren vaka sayısına göre ABD'yi, 2 milyon 131 bin 667 ile Fransa, 729 bin 746 ile Brezilya, 684 bin 848 ile İtalya, 544 bin 578 ile Belçika, 493 bin 437 ile Rusya, 405 bin 335 ile Hindistan ve 376 bin 40 ile Ukrayna, 360 bin 861 ile Hindistan, 340 bin 921 ile Almanya ve 263 bin 483 ile Polonya izledi.

Türkiye'de 12 Aralık itibarıyla 212 bin 45 aktif Kovid-19 vakası bulunurken bunlardan 5 bin 961'ini ağır hastalar oluşturuyor.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 72 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 611 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Aralık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 20 milyonu aştı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Kasap: Hesaplarımıza göre İstanbul'un 3 aylık suyu var Kısıtlamada silahla vurulan adamın tepkileri pes dedirtti: Çek çek, haberlere yolla Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu "sağanak" uyarısı Ağır yenilgi sonrası Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a sert tepki: Tarihe geçtin işte, övün Şarkıcı Zara, gözlerden uzak tuttuğu kızı Nur'un fotoğrafını ilk kez paylaştı Yasmin Erbil, göğüs dekolteli pozunu takipçileriyle paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikram edilen suyu kürsüye bırakan Bakan Gül'ü uyardı: Maskeyi çıkar da öyle iç Aleyna Tilki'nin mini etekli dizi kostümü takipçilerini ikiye böldü
Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti Yunan basını AB Zirvesi'ndeki Türkiye geriliminin perde arkasını yazdı: Merkel, Macron'u son anda ikna etti         
08:29
AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor AK Parti'de 2023 seçimlerine hazırlık: Teşkilat yönetimine girecek adaylarla birebir mülakatlar yapılıyor         
07:37
Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler Süleyman Soylu'dan HDP'li vekillere çok ağır sözler: Haysiyetsizler         
01:02
Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! Bakan Koca'yı ilk kez böyle göreceksiniz! "Devlet 100 milyon lira zarara uğratıldı" iddiasını kürsüye vura vura yalanladı         
23:54
Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı Nijerya'da silahlı saldırganlar yüzlerce öğrenciyi kaçırdı         
21:47
Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz Aliyev'den ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a gözdağı: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz         
21:04
Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi Korona tedavisinde ilaç müjdesi geldi! Molnupiravir adlı ilaç, virüsü 24 saat içinde etkisiz hale getirdi         
19:26
Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti Saçlarını kestirmek için gittiği berber, krem sürme bahanesiyle 15 yaşındaki çocuğu istismar etti         
14:40
Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı         
13:18
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı         
11:47
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu         
10:43
Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı         
10:31
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş Müdürlükten emekli olunca hayalini kurduğu besiciliğe başladı: Çok karlı bir iş         
08:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2020 08:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyada tedavisi süren Kovid-19 hastası sayısı 20 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei