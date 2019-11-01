Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Son 10 yılda ülkemiz adına kamu alanında çok ciddi bir birikim oluştu. Artık bugüne baktığımızda dünyada Türk PPP modeli ile ilgili ciddi bir farkındalık var. PPP projelerinde sözleşme safhasından operasyon ayağına kadar her adıma ilişkin tecrübelerimiz çok değerli. Artık bu tecrübelerimizin yurt dışına ihracını, pazarlanmasını konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile DEİK Kamu Özel Sektör İşbirliği (PPP) Komitesi ve İstanbul Kamu Özel İşbirliği Mükemmeliyet Merkezi (PPPCoE) iş birliğinde düzenlenen 4. İstanbul PPP Haftası, 32 ülkenin kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, İslam Kalkınma Bankası, Global Infrastructure Hub katkılarıyla organize edilen zirve kapsamında, "PPP Modeli ile Altyapı Yatırımlarının Geliştirilmesi" amacıyla PPP projelerinin uluslararası yatırım alanındaki cazibesi, proje aşamaları ve PPP iş modelinin küresel ekosistemini ele alan paneller gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Nail Olpak, 2018 yılı verilerine göre Türkiye'nin, toplamda en fazla bütçeye sahip PPP projesi olarak Avrupa'da ilk sırada olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"DEİK olarak, kamu ve özel sektör iş birliği alanındaki PPP projelerine büyük önem veriyoruz. Bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdiğimiz PPP Haftası'nda, 32 ülkenin bu alandaki tecrübeleri ile farklı iş modellerini ele alıyor ve önemli bir birlikteliğe imza atıyoruz. Günümüz dünyasında, ülke yönetimlerinin artan kamusal ihtiyaçlarını karşılamak adına yeni modeller geliştirmek zorunda olduğunu biliyoruz. Uluslararası raporlara göre 2030 yılına kadar yıllık altyapı ihtiyacını karşılamak için var olan finansman açığı yıllık 2,5 trilyon dolar seviyesinde.

Yani kamunun, artan ihtiyaçları tek başına karşılamasının mümkün olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Ancak Türkiye bu konuda proaktif ve örnek bir ülke konumunda. 2018 yılındaki rakamlarda toplamda en fazla bütçeye sahip PPP projesi olarak Avrupa'da ilk sırada olmamız bunun bir göstergesi. Merkez ve Doğu Avrupa'da (CEE) 'En İyi PPP İşlemi' ödülünü alan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi 2018 yılı için Avrupa genelinde en büyük projeydi. Bugüne kadar tek seferde imzalanan en büyük PPP sözleşmesi, sizlerin bir çoğunun da buraya gelirken kullandığınız İstanbul Yeni Havalimanı projesiydi. Ülkemizin PPP alanında dünyaya örnek olacak projeleriyle gurur duyuyoruz."

"DEİK, PPP projelerinde kamu ve özel sektör iş birliği adına önemli bir platform"

Olpak, Türkiye'nin kamu ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirdiği projelerle çok kıymetli bir tecrübeye sahip olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 10 yılda ülkemiz adına kamu alanında çok ciddi bir birikim oluştu. Artık bugüne baktığımızda dünyada Türk PPP modeli ile ilgili ciddi bir farkındalık var. PPP projelerinde sözleşme safhasından operasyon ayağına kadar her adıma ilişkin tecrübelerimiz çok değerli. Artık bu tecrübelerimizin yurt dışına ihracını, pazarlanmasını konuşuyoruz. Burada, Türk PPP Modeli'nin ihracıyla kastettiğimiz, aslında şirketlerimizin yurt dışında iş almalarını desteklemek, hizmet ihracatını arttırmak. Bunun için de özel sektör alanındaki gücümüzle DEİK olarak önemli bir platform sağlıyoruz. Öte yandan bir diğer önemli husus ise merkezi hükümetin hayata geçirdiği, ortalaması 500 milyon TL civarında olan büyük bütçeli projelere şahit olduk. Şimdi ise yerel yönetimler açısından belediyelerin de PPP projeleri yapmasını sağlayacak, daha küçük yatırımcıların da dahil olabilecekleri yeni bir mevzuat üzerinde 2 yıldır çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki dönem için belediye hizmetlerinin atık su gibi hizmetlerin de PPP modeliyle yapılmasını sağlayacak bu mevzuat ve gelecek dönemde PPP modeli ile hayata geçirilmesine yönelik atılacak adımları merakla bekliyoruz."

"Türkiye son 15 yılda, 100 milyar dolar değerinde PPP projesi gerçekleştirdi"

DEİK PPP Komitesi Başkanı Eyüp Vural Aydın ise Türkiye'nin kamu ve özel sektör iş birliği olan PPP modelini 2007 yılından beri kullandığını ifade ederek, "PPP aslında günümüz dünyasının değişim dinamikleri açısından çok önemli bir iş modeli. Ülkelerin kalkınması, sosyal hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve altyapı gibi projelerin hayat geçmesi farklı bir yönetim şekli. Bu modeldeki temel amaç ise esasında kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması. Yeni ekonomi düzeninde de kamunun ihtiyacı olan enerji, altyapı, otoyol ya da hastane gibi tüm projelerde, özel sektörün dahil olması gerekiyor. Etkinliğimizi ev sahipliği için İstanbul'u seçmemizin de özel bir sebebi var. Bugün, PPP modeli ile yapılmış pek çok örnek projeyi içinde barındıran özel bir şehir olan İstanbul'dayız. PPP Zirvesi ile aynı zamanda, son 15 yıl içinde 100 milyar dolar tutarında, 100 PPP projesi bitirme başarısı gösteren Türkiye'nin ülkemizin PPP alanındaki tecrübelerini, bu tecrübenin ana aktörlerinden olan potansiyel pazarlarla buluşturmak adına, müteahhitlik, teknik müşavirlik, hukuk ve proje yönetim danışmanlığı sektörlerini firmalarını söz konusu ülke temsilcileriyle buluşturuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu doğrultudaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, 32 ülkeden kamu ve özel sektörün üst düzey temsilcilerini bir araya getiren 4. İstanbul PPP Zirvesi'nde, "PPP Modeli ile Altyapı Yatırımlarının Geliştirilmesi" ve "PPP projelerinin uluslararası yatırım alanındaki cazibesinin artırılması" başlıkları altında paneller de gerçekleştirildi.