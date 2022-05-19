Dünyada ülkesi içinde yerinden edilenlerin sayısı 60 milyona yaklaştı - Son Dakika
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Dünyada ülkesi içinde yerinden edilenlerin sayısı 60 milyona yaklaştı

19.05.2022 13:39
Dünyada ülkesi içinde yerinden edilenlerin sayısı 60 milyona yaklaştı

Dünyada çatışma ve doğal afet nedeniyle ülkesi içinde yerinden edilen kişi sayısı 59,1 milyona ulaştı.

Dünyada çatışma ve doğal afet nedeniyle ülkesi içinde yerinden edilen kişi sayısı 59,1 milyona ulaştı.

Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezinin (IDMC) raporunda, 2021'deki ülke içinde yerinden edilme rakamları ele alındı.

Rapora göre, Etiyopya başta olmak üzere Afganistan ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki (DKC) iç çatışmalar geçen yılki yerinden edilmeleri büyük oranda etkiledi.

Çatışma ve şiddetten ötürü 2021'de 14,4 milyon iç göç kaydedildi ve bu nedenle yaşanan iç göçler 2020'ye kıyasla yüzde 50 arttı.

En çok iç göç Etiyopya'da

Geçen yıl en çok yerinden edilme vakası Afrika'nın sahra altı bölgesinde gerçekleşti, Etiyopya'nın Tigray bölgesindeki çatışmalar nedeniyle 5 milyondan fazla kişi evini terk etti ve bu ülke en çok iç göçün yaşandığı yer oldu.

Suriye, Libya ve Irak'ta çatışmaların azalması nedeniyle Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki iç göçler 2021'de son 10 yıldaki en düşük noktaya indi fakat bu iki bölgedeki yerinden edilme oranı genel olarak "endişe verici derecede yüksek" olmayı sürdürdü.

Geçen yıl ayrıca DKC, Afganistan ve Myanmar'da da şimdiye kadarki en yüksek yerinden edilme rakamları görüldü.

Doğal afet nedeniyle 23,7 milyon kişi yerinden edildi

Doğal afet ve iklim olayları da iç göçü büyük oranda tetikledi, 2021'de bu sebeple toplam 23,7 milyon kişi iç göç etti.

2021'in sonuna doğru toplam yerinden edilme sayısı 59,1 milyona yükselerek rekor seviyelere çıktı.

Ülke içinde yerinden edilenlerden yaklaşık 25 milyonu 18 yaşın altında. Yerinden edilenlerin durumu başka ülkeye iltica edenlerden daha kötü.

Raporda, Ukrayna- Rusya Savaşı nedeniyle Ukrayna'da yerinden edilen sayısının bu rakamdan hariç tutulduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Etiyopya, Çatışma, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

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