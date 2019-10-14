Son Dakika Haberleri: Dünyada üretilen gıdaların yüzde 14'ü tüketiciye ulaşmadan israf oluyor
Son Dakika Dünya Dünyada üretilen gıdaların yüzde 14'ü tüketiciye ulaşmadan israf oluyor

Dünyada üretilen gıdaların yüzde 14'ü tüketiciye ulaşmadan israf oluyor

22 dakika önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık yüzde 14'ünün daha tüketiciye ulaşmadan çöpe gittiğini açıkladı

Dünyada üretilen gıdaların yüzde 14'ü tüketiciye ulaşmadan israf oluyor, System.String[]

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) dünyada üretilen yiyeceklerin yaklaşık yüzde 14'ünün daha tüketiciye ulaşmadan çöpe gittiğini açıkladı.


Ajans tarafından yayınlanan raporda çevreyi korumak için gıda israfının da önüne geçilmesi gerektiği vurgulanırken 2030 Sürdürülebilir Kalkınma ajandasına da eklenen bu konuda daha fazla çaba sarfedilmesi gerektiği belirtildi.

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Birleşmiş Milletler, Ajans, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:27 
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