Bağımlı gençlerin çoğunluğu madde kullanımına arkadaşlarının etkisiyle başlıyor - Son Dakika

Antalya'da 4 bin 990 bağımlı hasta üzerinde yapılan araştırmada, gençlerin yüzde 78'inin madde kullanımına arkadaşlarının etkisiyle başladığı bildirildi

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (AMBAUM) Öğretim Görevlisi Uzman Dr. Ali Erdoğan, yaptığı açıklamada, bağımlılığın adeta bir salgın gibi tüm dünyada hızla yayıldığını belirtti.

AMBAUM ekibinin Antalya'da 4 bin 990 bağımlı hastayla yaptığı ve uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanan araştırmayla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Gençlerin yüzde 78'i madde kullanımına arkadaşlarının etkisiyle başladıkları saptandı. Bu durum bağımlılığın başlaması için yakın arkadaş etkisinin önemini ortaya koyuyor. Gençler ve aileler, bu konuda çok dikkatli olmalı. Bağımlı hastaların yüzde 56,9'unun ailesiyle ilişkileri kötü ve yüzde 22,7'si aile içi şiddete maruz kalıyor. Bu sonuçlar özellikle iyi aile ilişkilerinin bağımlılıktan koruyucu olabileceğini göstermekte." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bağımlılıkta en önemli yanlış inanışlardan ikisinin "bir kereden bir şey olmaz" ve "bazı maddelerin bağımlılık yapmadığı" düşüncelerin olduğuna dikkati çekti.

Bağımlılığın tedavisi olan bir hastalık olduğunu belirten Erdoğan, "Çeşitli ilaç tedavileri ve psikoterapi yöntemleri bağımlılık tedavisinde kullanılmakta. Bağımlılık tedavisinde dünyada kullanılan bilimsel tüm yöntemler AMBAUM'da uygulanmakta. Bağımlılığı olan hastalar tedavi için merkezimize başvurmaktan çekinmemeli." değerlendirmesinde bulundu.