Dünyada ve Türkiye'de Otomotiv Sanayisi ve Sektöre Dair Ne Gibi Adımlar Atıldı? - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünyada ve Türkiye'de Otomotiv Sanayisi ve Sektöre Dair Ne Gibi Adımlar Atıldı? - Son Dakika Ekonomi

Dünyada ve Türkiye'de Otomotiv Sanayisi ve Sektöre Dair Ne Gibi Adımlar Atıldı?

40 dakika önce

HP Pelzer Pimsa Genel Müdürü Uygar Eti, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

HP Pelzer Pimsa Genel Müdürü Uygar Eti, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.


Açıklamasında dünyada ve Türkiye'de otomotiv sanayisini ele alan Eti, sektöre dair atılan adımları bir bir sıraladı.

Dünyada ve Türkiye'de Otomotiv Sanayisi ve Sektöre Dair Ne Gibi Adımlar Atıldı?

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Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04 
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