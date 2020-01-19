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Dünyada ve Türkiye'de Otomotiv Sanayisi ve Sektöre Dair Ne Gibi Adımlar Atıldı?
40 dakika önce
HP Pelzer Pimsa Genel Müdürü Uygar Eti, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
HP Pelzer Pimsa Genel Müdürü Uygar Eti, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Açıklamasında dünyada ve Türkiye'de otomotiv sanayisini ele alan Eti, sektöre dair atılan adımları bir bir sıraladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:04
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