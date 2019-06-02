Son Dakika Haberleri: Dünyada ve Türkiye'de Sigorta Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler Neler?
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Dünyada ve Türkiye'de Sigorta Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler Neler?

43 dakika önce

IBM Türk Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçür, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

IBM Türk Finansal Servisler Ülke Lideri Aydın Gülçür, Wise. TV'ye açıklamalarda bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de sigorta sektöründeki teknolojik gelişmeleri analiz eden Gülçür, önemli bilgiler aktardı: "Bütün dünya şu anda bir dijital dönüşüm içerisinden geçiyor. Bu dijital dönüşümü de aslında zorlayan etmen, müşterilerin davranış ve taleplerinde olan değişiklikler. Dolayısıyla tüm sektörler gibi sigorta sektörü de bundan muaf değil. Müşterilerin bu değişen beklentilerine karşılık verebilmesi için veriyi çok daha etkin, hızlı, doğru ve güvenli kullanabilmesi gerekiyor. Dünyada çok güzel örnekler görüyoruz. Türkiye'de de yine aynı şekilde son derece inovatif işer yapılıyor."
Dünyada ve Türkiye'de Sigorta Sektöründeki Teknolojik Gelişmeler Neler?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:32 
Aydın, Sigorta, Türkiye, Sektörel, Ekonomi
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