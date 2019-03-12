Dünyada ve Türkiye'de Sosyal Medya Kullanım Yaşı Nedir?
53 dakika önce
Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Siberzorbalik.org Kurucusu Nurhan Demirel, Wise TV
'ye açıklamalarda bulundu.
Dünyada ve Türkiye
'de sosyal medya kullanım yaşı hakkında tespitlerde bulunan Demirel, "Dünyada sosyal ağları kullanma yaşı aslında 13'tür. Ancak çocuklar yaşlarını 13'ten büyük göstererek bu platformlara üye oluyorlar. Burada iş ebeveynlere düşüyor. Önlem olarak ailelerin çocuklarına sınırlamalar getirmeleri gerekiyor" dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:32
Acun Ilıcalı'dan Boşanan Şeyma Subaşı, Kıyafetlerini Satışa Çıkardı!
Serenay Sarıkaya, Koluna Taktığı Saatin Fiyatıyla Dudak Uçuklattı!
Dünyaca Ünlü Yatırım Bankası JP Morgan, Türkiye'nin 2019 Büyüme Tahminini Düşürdü
Galatasaray'da Fernando Muslera Antalyaspor Maçında Devleşti, Sosyal Medya Yıkıldı