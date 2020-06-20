Dünyada virüs bulaşan kişi sayısı 9 milyona yaklaştı - Son Dakika

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip korona virüsün görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Açıklamada 19 haziran gecesi itibariyle virüsün bulaştığı toplam kişi sayısının 9 milyona yaklaştığı görüldü.

iletişim Başkanlığının Twitter hesabından dünyadaki son korona virüs vakalarına dair açıklama yapıldı. Paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 8 milyon 687 bini geçtiği belirtildi.

Tabloya göre toplam en fazla vaka sayısı 2 milyon 279 bin 989 kişi ile ABD'de. ölüm sayısı 121 bin 64e ulaştı.

Amerikanın ardında ise 1 milyon 9 bin 699 vaka sayısı ile Brezilya var. Bölgede toplam 48 bin 427 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Birleşik krallıktaki vaka sayısı ise 301 bin 815. Vefat sayısı da 42 bin 461 oldu.

İtalya da toplamda 238 bin 11 kişide vaka tespit edilirken 34 bin 561 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da ise toplam 159 bin 452 vaka görüldü. vefat sayısı 29 bin 617. 569 bin 63 kişide vaka görülen Rusya'da da 7 bin 841 kişi can verdi.

İletişim başkanlığının paylaşımında ayrıca Türkiye'deki mevcut duruma da yer verildi. toplamda 157.516 hastanın iyileştiği hatırlatıldı.

(İHA)