Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre, peki Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre, peki Türkiye kaçıncı sırada? - Son Dakika Dünya

Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre, peki Türkiye kaçıncı sırada?

6 saat önce

ABD’de düzenlenen bir araştırma, dünyada 2020 yılında yaşanacak en iyi ülke klasmanında İsviçre’nin ilk sırada Türkiye’nin ise 35. sırada yer aldığını ortaya koydu.

Dünyada yaşanacak en iyi ülke İsviçre, peki Türkiye kaçıncı sırada?, System.String[]

ABD'de düzenlenen bir araştırma, dünyada 2020 yılında yaşanacak en iyi ülke klasmanında İsviçre'nin ilk sırada, Türkiye'nin ise 35. sırada yer aldığını ortaya koydu.


36 ülkeden yaklaşık 20 bin kişi arasında yapılan ankette, bu kriterlere bakarak en iyi ülkeler sıralamasında 75 ülke belirlendi. İsviçre son dört yıldır bu klasmanda sürekli ilk sırada yer alıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İsviçre, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:57 
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