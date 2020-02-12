Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı - Son Dakika
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Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 45 bin 100'ü aştı.

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 45 bin 100'ü aştı.

Kovid-19 salgını nedeniyle 1116 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1114'ü Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.


Çin ana karasında 44 bin 653, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 49 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 18 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre vaka sayıları şöyle:

Japonya: 203


Singapur: 47

Tayland: 33

Güney Kore: 28

Malezya: 18


Vietnam: 15

Avustralya: 14

Almanya: 14


ABD: 13


Fransa: 11


İngiltere: 8


Birleşik Arap Emirlikleri: 8


Kanada: 7


İtalya: 3


Hindistan: 3


Filipinler: 3


Rusya: 2


İspanya: 2


Nepal: 1


Sri Lanka: 1


Kamboçya: 1


Belçika: 1


İsveç: 1


Finlandiya: 1

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Hong Kong, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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