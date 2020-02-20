Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor - Son Dakika

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor

7 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı gün geçtikçe artıyor, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 75 bin 700'ü geçti.

Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 128 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 118, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


Çin ana karasında 74 bin 576, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 65 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 24 kişide Kovid-19 tespit edildi.


Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:


"Japonya 702, Singapur 84, Güney Kore 82, Tayland 35, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, Avustralya 15, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, İran 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:22 Kaynak: AA
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