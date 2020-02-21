Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı - Son Dakika
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Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı

6 saat önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.


Kovid-19 salgınında toplam 2 bin 247 kişi yaşamını yitirdi. Çin ana karasında 2 bin 236, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 2, Japonya'da 3, Güney Kore, Tayvan, Filipinler ve Fransa'da da birer kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.


Çin ana karasında 75 bin 465, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 69 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 24 kişide Kovid-19 tespit edildi.


Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:


"Japonya 727, Güney Kore 156, Singapur 85, Tayland 35, Malezya 22, Avustralya 17, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, İran 5, İtalya 3, Hindistan 3, Filipinler 3, Rusya 2, İspanya 2, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1."

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Japonya, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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