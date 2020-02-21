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Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı
11 dakika önce
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:32
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