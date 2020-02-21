Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı - Son Dakika Ekonomi

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı

11 dakika önce

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin 700'ü aştı, System.String[]

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 76 bin 700'ü geçti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:32 
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