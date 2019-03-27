Son Dakika Haberleri: Dünyada Yerçekiminin Olmadığı 7 Yer - Bilim İnsanları Bile Emin Değil

Dünyada Yerçekiminin Olmadığı 7 Yer - Bilim İnsanları Bile Emin Değil

1 saat önce

Yerçekimi sayesinde havada uçamıyoruz peki dünyada yerçekiminin işlemediği ve havada rahatça uçabileceğiniz yerlerin olduğunu biliyormuydunuz. İşte karşınızda yerçekimi yasalarının işlemediği 7 gizemli bölge.

Yerçekimi sayesinde havada uçamıyoruz peki dünyada yerçekiminin işlemediği ve havada rahatça uçabileceğiniz yerlerin olduğunu biliyormuydunuz. İşte karşınızda yerçekimi yasalarının işlemediği 7 gizemli bölge.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:11 Kaynak: Youtube

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