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Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan - Son Dakika

Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan

28.01.2022 09:27
Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan

1911'den beri hayatımıza giren trans yağlar, yılda 500 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu tespit edildi.

1911'den beri hayatımıza giren trans yağlar, yılda 500 binden fazla insanın ölümüne neden olduğu tespit edildi. Özellikle kalp krizi riskini artırdığı belirtilirken, Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, çocuklarda ve gençlerde ciddi tehlike arz ettiğini ifade etti.

Trans yağlar insan sağlığı için son derece zararlı, kullanımının istenilmediği ancak, son dönemlerde özellikle çocuklar ve gençler arasında fazlaca tüketilen bir yağ grubu olduğuna değinen Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, trans yağların kullanımının ucuz, kolay elde edilebilen ve birçok paketlenmiş gıda ürününde bulunan, gıdanın raf ömrünü uzatan, gıdanın bozulmasını uzun süre engelleyen, gıdaya tadını verebilen bir madde olduğunu vurguladı.

Trans yağların özelliklerinden dolayı endüstride son derece rağbet gördüğünü aktaran Doç. Dr. Akdağ, "Biz, istemiyoruz. Çünkü trans yağlar insan vücudundaki doğal yağ grubundan çok farklı. Trans yağlar özellikle damarın endotel dediğimiz en önemli kısmını bozan bir madde. Dolayısıyla trans yağlar damar yapılarını bozduğu için başta kalp ve beyin olmak üzere vücudun birçok organına zarar vermekte. Bununla beraber birçok kanserin oluşumuna yol açabilmekte. Obeziteye, şeker ve kolesterol değerlerimizi artırabilmekte. Bu nedenler dolayı biz, trans yağların kullanımını istemiyoruz. Trans yağlar 1911 yılında maalesef hayatımıza girdi. O günden bugüne giderek tüketimi artmakta" dedi.

"Günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış"

Trans yağlarla ilgili şu anda Dünya Sağlık Örgütünün de de devam eden bir projesi olduğunu hatırlatan Akdağ, "Yerine koyma projesidir. Amaç da şu, trans yağların endüstride tamamen sıfırlanması, hiç kullanılmaması. Kullanılacaksa maksimum yüzde 2 oranında kullanılması. Biz, yüzde 2'ninde kullanılmasını istemiyoruz. Çünkü yapılan çalışmalarda bu yüzde 2 bile kullanılırsa bu saydığımız hastalıklara neden olabilmekte. Özellikle kalp krizi riskimiz yüksek oluyor trans yağlarla ilgili. Yapılan bir çalışmada günde 5 gram üzerinde trans yağ kullanımının kalp krizi riskini yüzde 25 artırdığı saptanmış. Çocuklar özellikle bu fastfood gıda tüketimi bu oranı ciddi bir şekilde artırmakta. Fastfood gıdalarda çok fazla trans yağ kullanılmakta. Bir avuç kızarmış patateste 8 gram trans yağ bulunmakta. Bunun 5 gram üzerinde olması kriz riskini yüzde 25 artırmakta" diye konuştu.

"ÇOCUKLARDA OBEZİTENİN, ŞEKER HASTALIĞININ, KOLESTEROL YÜKSEKLİĞİNİN EN ÖNEMLİ NEDENİ TRANS YAĞ KULLANIMI"

Dünyada yaklaşık 500 bin insan sadece trans yağdan dolayı ölmekte olduğunun altını çizen Doç. Dr. Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Tüketiminin daha ciddi bir şekilde denetlenmesi lazım. Marketlerde gördüğümüz birçok ürünün içerisinde trans yağ bulunmakta. Çocuklarda özelikle çok dikkat etmek gerekiyor. Çocuklar ve gençler, özellikle okul kantinlerinde, fastfood gıda tüketimlerinde tüketilmekte. Çocukların yediği hazır çöreklerden tutun, çikolatalara kadar, fastfood tükettikleri hamburgerlerden, cipslere kadar hepsinde trans yağ bulunmakta. ve oranları son derece yüksek. Maalesef bu ürünlerin birçoğu da denetimden geçmiyor. Özellikle çocuklarda obezitenin, şeker hastalığının, kolesterol yüksekliğinin en önemli nedenlerinden bir tanesi trans yağ kullanımı. Bunu ciddi bir şekilde azaltmamız lazım. Çocukların özellikle, gençlerin ileriki yaşamlarında kalp hastası olmaması, böbrek, beyin, rahatsızlığı gelişmemesi, obezite olmaması, şeker ve kolesterol hastaları olmamaları açısından şimdiden tedbir almamız gerekiyor."

(Rıdvan Kılıç-Murat Başal/İHA)

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Kalp Krizi, Memorial, Dicle, Akdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada yılda 500 bin insanın ölümü trans yağlardan - Son Dakika


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