Dünyada Yılın Şehir Otomobili "Honda e" seçildi - Son Dakika

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri'nde (World Car of the Year 2021) "Honda e", Yılın Şehir Otomobili seçildi.

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, otomotiv alanındaki en prestijli ödüller arasında yer alan Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri (World Car of the Year 2021) sahiplerini buldu.

28 ülkeden 93 gazetecinin oylarıyla belirlenen 17'nci Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri'nde, Honda'nın tamamen elektrikli ilk modeli olan Honda e, Dünyada Yılın Şehirli Otomobili seçildi.

Ödüller kapsamında dünyada yılın otomobili, şehir otomobili, lüks otomobili, performans otomobili ve otomobil tasarımı olmak üzere toplam 5 kategoride jüri tarafından verilen oylarla yılın en iyi otomobilleri seçilerek ödüllendirildi.

Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri'nde, Honda'nın 2022 yılında tüm modellerinin elektrikli veya hibrit olmasını hedefleyen "Elektrikli Vizyon Stratejisi" doğrultusunda geliştirilen otomobil tasarımları dikkati çekerken, Honda e, modern ve gelişmiş mobilite çözümleri, sürüş deneyimi, araç içi teknolojileri ve bağlanabilirlik özellikleriyle şehir otomobili kategorisinde ödüle layık görüldü.

Honda e, aynı zamanda Dünyada Yılın Otomobili kategorisinde ilk üç arasına girerken, kompakt tasarımıyla dikkati çeken model Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı Ödülü'ne de aday gösterildi. Honda'nın güvenlik donanımlarıyla fark yaratan bir diğer şehir otomobili Jazz Hybrid de Şehir Otomobili kategorisinde ilk üçte yerini aldı. Honda Jazz, verimli hibrit güç-aktarım sistemi, ferah iç mekan tasarımı ve konforu ile jürinin beğenisini kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honda e Proje Sorumlusu Tomofumi Ichinose, prototipi ilk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtılan Honda e'nin kazandığı ödüle yönelik olarak jüri üyelerine ekibi adına teşekkürlerini ileterek, ödül almaktan onur duyduklarını belirtti.

Tomofumi Ichinose, Honda e'nin sunduğu teknolojik çözümler ile kullanıcıların hayatlarını kolaylaştıran ve sıfır emisyonlu şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını karşılayan bir otomobil tasarımı yapmak istediklerini aktardı.

Honda Motor Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Tom Gardner ise ödüllere ilişkin olarak her zaman kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanan temel değerler kapsamında ve standartların ötesinde ürünler yaratmak için çabaladıklarının altını çizerek, çalışmalarının sonucunda Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri jürisi tarafından takdir edildikleri için mutluluk duyduklarını belirtti.

Modern tasarımı ve gelişmiş elektrikli mobilite çözümleriyle beğenilen Honda e, 2020 yılında Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında en büyük ödül olan "Best of the Best" (En İyinin de İyisi) ve "Akıllı Ürün" kategorisinde "Red Dot 2020" ödüllerini kazanarak Almanya'nın Essen şehrinde dünyaca ünlü Red Dot Müzesi'de kabul edildi.

Ayrıca AUTOBEST jürisi tarafından "ECOBEST" seçilen Honda e, yeni oluşturulan "Yeni Enerji" kategorisinde de 2021 yılında Almanya Yılın Otomobili Ödülü'nü kazandı. Pek çok ödüle layık görülen Honda e, bu yılın başlarında 2021 Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili Ödülleri'nde de "En İyi EV" seçildi.

Honda'nın diğer başarılı şehir otomobilleri Jazz ve Jazz Crosstar ise 2021 Red Dot Ödülleri kapsamında fonksiyonel özellikleri ve güvenlik dengesi ile "Ürün Tasarımı' Ödülü"ne layık görüldü.