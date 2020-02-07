Dünyadaki 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde yetiştiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyadaki 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde yetiştiriyor - Son Dakika

Dünyadaki 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde yetiştiriyor

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Yıldız, evinin bahçesine kurduğu kümeste yaklaşık 17 çeşit ırklı hayvanın yetiştiriciliğini yapıyor.

Dünyadaki 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde yetiştiriyor, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki inşaat işçisi Ahmet Yıldız, evinin bahçesine kurduğu kümeste yaklaşık 17 çeşit ırklı hayvanın yetiştiriciliğini yapıyor.


İlçenin Kuşdoğan Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Yıldız, dünyanın çeşitli ülkelerinden getirttiği 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde besliyor. İngiltere Avustralya, Romanya, Endonezya gibi farklı ülkelerin kümes ve süs hayvanlarını evinin bahçesinde besleyen Yıldız, şimdilerde ise onlardan elde ettiği yumurtaları Türkiye'nin dört bir köşesine satarak evine destek oluyor.


"17 çeşit ırkımız var"


Dünyanın çeşitli ülkelerinden getirilen kümes hayvanlarını bahçesinde nasıl beslediğini anlatan Ahmet Yıldız, "Şimdi bu hobi bizim küçüklüğümüzden itibaren olan bir durumdu. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bazı arkadaşlarımız Türkiyemize bu hayvanları getirdi. Biz de o arkadaşlarımızdan alarak kendi çiftliğimize kattık. Burada şu anda 17 çeşit ırkımız var. Her bir ırkımız ise ayrı ayrı kümesler içerisindedir. Bunları zaten dışarı çıkardığımızda hepsini bir anda çıkarmıyoruz. Bölümler halinde ırkları farklı olduğu için sırayla hepsini dışarı salıyoruz. Daha sonra hangi ırkın hangi kümese ait olduğuna bakarak tekrar içeri sokuyoruz. Kümeste aynı anda farklı ırkları saldığımızda birbirlerine sataşmaları başlıyor. Tabi bu durumda sırayla kümesten dışarı çıkarmak zorunda kalıyoruz" dedi.


"17 ırktan 50-60 tane yumurta alıyoruz"


Evinin bahçesinde beslediği kümes hayvanlarından elde ettiği yumurtaları satarak evine destek olduğunu ifade eden Yıldız, "Yaklaşık elimizde yüz adet kümes hayvanımız var. Bu hayvanlarımızda ister istemez belli giderleri olduğu için satışlarımız oluyor. Bu ürettiğimiz yumurtalarımızı ise Türkiye'nin çeşitli noktalarına gönderiyoruz. 17 ırktan günde ortalama 50-60 tane yumurta alıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ORDU

Türkiye, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul'a sarı uyarı: Kar ve buzlanma bekleniyor
Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi TBF, Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı

Son Dakika Haberleri
13:41 Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz'e 'cinsel saldırı' suçundan 2 yıl hapis cezası
13:41 Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı aşk tazeledi!
11:54 Sunucu Seda Akgül, kavgalı olduğu Hakan Ural için Cumhurbaşkanına seslendi
11:41 Serkay Tütüncü sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:41 Şarkıcı Zeynep Mansur'un kebap keyfi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 15:10:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyadaki 17 ırka sahip kümes hayvanlarını evinin bahçesinde yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]