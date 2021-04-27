Dünyadaki 2,5 buçuk milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim ve öksüz - Son Dakika

Dünyadaki 2,5 buçuk milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim ve öksüz

27.04.2021 13:43
Dünyadaki 2,5 buçuk milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim ve öksüz, System.String[]

Yetim Vakfı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla hazırlanan "Çocuk Hakları Karnesi"ne göre, dünyadaki yaklaşık 2,5 milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim, öksüz ya da sosyal yetimlerden oluşuyor.

Yetim Vakfı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla hazırlanan "Çocuk Hakları Karnesi"ne göre, dünyadaki yaklaşık 2,5 milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim, öksüz ya da sosyal yetimlerden oluşuyor.

Vakıftan yapılan açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından ilan edilen "15 Ramazan Dünya Yetimler Günü"nün bu yıl 8. kez tüm İslam dünyasında yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması, yetim üreten savaş, yoksulluk, hastalık ve insan eliyle gerçekleşen diğer afetlerin en aza indirilmesi amacıyla idrak edildiği aktarıldı.

Açıklamada, neredeyse tüm devletlerin kabul ve taahhüt ettiği Çocuk Hakları Bildirgesi'yle ülkelerin, çocukların yaşama ve eğitim ile sağlık hizmetlerinden adil şekilde yararlanma haklarının olduğunu, çocukların din, dil, ırk ve mensubiyet ayrımı gözetmeksizin eşit şartlarda imkanlardan yararlanabileceklerini kabul ettiği kaydedildi.

Savaş, yoksulluk, insan eliyle gerçekleşen afetler, yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerini tamamlayamadığı ve haklarının bir bir yok edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün sayıları yüz milyonları aşan yetimlerimiz savunmasız, korumasız ve karamsar bir pencereden dünyanın sisli manzarasını seyretmekte. Henüz geç olmadan, insanlığı Suriye'de kendi devleti tarafından yetim bırakılmış çocuklara şemsiye olmaya, Doğu Türkistanlı çocukların sesini duymaya, Filistin'de öz yurdunda parya olan çocukların yanında olmaya, Arakan'da yıllar yılı vatansızlık ve göçebeliğin karanlığında kaybolan çocukları görmeye velhasıl dünyayı 400 milyon yetime hami olmaya davet ediyoruz. Uluslar üstü sözleşmeler, kanunlar ve kocaman cümlelerle kabul ve taahhüt edilen çocuk hakları konusunda ne yazık ki dünya ödevlerini yapmamıştır. Çocuk hakları konusunda dünya sınıfta kalmıştır."

Suriye iç savaşı yaklaşık 1 milyon çocuğu yetim bıraktı

Açıklamada, "Çocuk Hakları Karnemiz" başlığıyla veriler paylaşılarak, "Dünyadaki yaklaşık 2,5 milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim, öksüz yahut sosyal yetimlerden oluşmaktadır. Yani dünya, çocuklarının önemli bir kısmını yetim bırakmıştır." denildi.

Suriye iç savaşının yaklaşık 1 milyon çocuğu yetim bıraktığı aktarılan açıklamada, dünyada yaklaşık 395 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığına dikkati çekildi.

Her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin su ve hijyen kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiği, her 2 dakikada bir çocuğun da aynı sebeplerden yaşama veda ettiği ifade edilen açıklamada, Suriye'deki iç savaş süresince Avrupa'ya geçiş esnasında 10 bin çocuğun kaybolduğu kaydedildi.

Doğu Türkistan'da ebeveynleri toplama kamplarına atılan çocukların kimlik bilgilerinin değiştirildiği ve Çinli ailelere evlatlık verildikleri belirtilen açıklamada, kreş ve yetimhanelerde Çinli görevlilerin denetimindeki çocukların birçok olumsuzlukla karşılaştıkları ifade edildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Suriye, İslam, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dünyadaki 2,5 buçuk milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim ve öksüz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi         
13:52
Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi         
12:55
Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş         
12:47
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak         
12:16
81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti         
11:41
Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş         
11:38
Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz Tam kapanmayı değerlendiren Bilim Kurulu üyesi: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na kadar rahatlamış oluruz         
11:23
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 14:50:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyadaki 2,5 buçuk milyar çocuğun en az 1 milyarı yetim ve öksüz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement