Dünyadaki 5G abonelerinin yüzde 40'ı Çin'de olacak

GSMA (Global System for Mobile Communications - Mobil İletişim Küresel Sistemi) Çin Başkanı Sihan Bo Chen, Çin'in, 2025 yılı itibarıyla 600 milyon 5G abonesine sahip olacağını açıkladı. Bu sayı, küresel toplam abone sayısının hemen hemen yüzde 40'ına denk düşüyor.

Küresel toplam 5G abone sayısı tahmini, 2025 yılı için 1,4 milyardan 1,6 milyara çıkartıldı.

Çin nüfusunun yüzde 85 kadarı, 2025'te, mobil hizmet abonesi olacak. GSMA Ltd. CEO'su John Hoffman'ın belirttiğine göre, bu abonelerin yüzde 88 kadarı akıllı telefona sahip olup onların da yüzde 36'sı 5G hizmetlerinden yararlanacak. Hoffman "Çin'in iş birliği ve birlikte çalışma yoluyla 'ortak bir gelecek' oluşturmak için açılım ve açıklığı destekleme çabalarını destekliyoruz" dedi.

GSMA, Doğu Çin'in Zhejiang eyaletinde düzenlenen Dünya İnternet Konferansı'nın organizatörlerinden biri olarak, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Huawei ve diğer şirketlerle birlikte, iletişim ağı örnek olay incelemesinde yapay zekaya ilişkin bir belge yayımladı.

Öte yandan Sihan Bo Chen, "Çin'deki mobil şebeke gelişmesinin, dünyanın geri kalan kesimine de esin kaynağı olarak, gelecek kuşak yapay zeka hizmetlerini canlandıracağını umuyoruz" açıklamasını da yaptı.