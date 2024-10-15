Dünyadaki elektrikli araç satışlarında yeni rekor kırıldı - Son Dakika
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Otomobil

Dünyadaki elektrikli araç satışlarında yeni rekor kırıldı

Elektrikli araç sektöründe satışlar hızla artıyor. Dünya genelinde elektrikli araç satışlarındaki bu artış, sektörde yeni bir rekorun kırılmasına yol açtı. Eylülde satılan elektrikli araç sayısı 1,7 milyon ile rekor kırdı.

15.10.2024 15:20
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İngiltere merkezli araştırma şirketi Rho Motion'ın yayımladığı verilere göre, eylülde dünya çapında 1,7 milyon elektrikli araç satıldı. Bu rakam, daha önce rekor satışların görüldüğü Aralık 2023'teki satış hacmini 150 bin aştı ve böylece küresel elektrikli araç satışları eylülde yeni bir rekora imza attı. Söz konusu satışların 1,1 milyonu Çin'de gerçekleşirken, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık'ta geçen ay 300 binin üzerinde elektrikli araç satıldı.

YILIN İLK 9 AYINDA 11,5 MİLYON ARAÇ SATILDI

Dünyada ocak-eylül döneminde ise toplam elektrikli araç satışı yüzde 22 artışla 11,5 milyona ulaştı. Bu dönemdeki toplam satışların 7,2 milyonu Çin'de, 2,2 milyonu AB ve Birleşik Krallık'ta, 1,3 milyonu ABD ve Kanada'da gerçekleşti. Satışların kalan kısmı ise dünyanın diğer bölgelerinde yapıldı.

SATIŞLAR ÇİN'DE ARTTI AVRUPA'DA DÜŞTÜ

Rho Motion Veri Yöneticisi Charles Lester verilere ilişkin değerlendirmesinde, eylülde elektrikli araç satışlarının rekor kırmasının sektöre yeni bir umut getirdiğini belirtti. Ulaştırma sektöründe elektrifikasyonun kaçınılmaz olduğunu kaydeden Lester, "Dünyanın birçok yerinde son zamanlarda yaşanan satış yavaşlaması şüphe tohumları ekmişti, ki bunlar artık geride kalmaya başladı. Ancak, bölgesel farklılıklar şaşırtıcı. Çin, tek başına küresel toplamın yarısından fazlasını oluştururken, Avrupa'nın rakamları küçülüyor ve ABD ile Kanada istikrarlı şekilde büyüyor." ifadelerini kullandı.

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Enerji, Eylül, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Dünyadaki elektrikli araç satışlarında yeni rekor kırıldı - Son Dakika

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