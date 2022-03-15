Dünyadaki en büyük yerinden edilme krizi hala Suriye'de - Son Dakika
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Dünyadaki en büyük yerinden edilme krizi hala Suriye'de

15.03.2022 15:37
Dünyadaki en büyük yerinden edilme krizi hala Suriye'de

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünyadaki en büyük yerinden edilme krizinin hala Suriye'de yaşandığını, 13 milyondan fazla insanın ülkeyi terk ettiğini veya ülke sınırları içinde yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünyadaki en büyük yerinden edilme krizinin hala Suriye'de yaşandığını, 13 milyondan fazla insanın ülkeyi terk ettiğini veya ülke sınırları içinde yerinden edildiğini bildirdi.

BM'nin Cenevre ofisinde düzenlenen basın toplantısında konuşan BMMYK Sözcüsü Boris Cheshirkov, Suriye iç savaşının 11'inci yılını doldurduğunu anımsattı.

Cheshirkov, ülke içinde ve dışında yerinden edilen Suriyelilerin ihtiyaçlarının arttığını belirterek uluslararası topluma Suriyelileri "ihmal etmeme" çağrısında bulundu.

"Dünyadaki en büyük yerinden edilme krizinin hala Suriye'de" olduğunu, "13 milyondan fazla insanın ülkeyi terk ettiğini" veya "ülke sınırları içinde yerinden edildiğini" aktaran Cheshirkov, " Türkiye, 3,7 milyondan fazla Suriyeli de dahil olmak üzere dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Cheshirkov, komşu ülkelerin 5,6 milyon Suriyeliyi cömert bir şekilde kabul ettiğini vurgulayarak bu ülkelere uluslararası destek sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Özellikle Lübnan'daki Suriyelilerin durumunun çok kötü olduğunu aktaran Cheshirkov, Suriye içinde de insani ihtiyaçların katlanarak arttığını kaydetti.

Cheshirkov, ülke içinde 6,9 milyon Suriyelinin hala yerinden edildiğini belirterek 14,6 milyon insanın da insani ve diğer yardım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Suriyelilerin ülkelerine geri dönüşlerine de değinen Cheshirkov, BMMYK'nın geçen yıl yaklaşık 36 bin kişinin dönüşünü tespit ettiğini sözlerine ekledi.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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