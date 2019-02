Dünyadaki En Seçkin Otelleri Listesine Türk Otel Dahil Oldu

Seyahat endüstrisinin otoritelerinden Forbes Travel Guide'dan Türkiye'yi gururlandıran bir başarı geldi.

Seyahat endüstrisinin otoritelerinden Forbes Travel Guide'dan Türkiye'yi gururlandıran bir başarı geldi. Her yıl gerçekleşen ve dünyanın en prestijli otellerinin değerlendirilmeye alındığı 'Star Raiting' listesinde; Raffles İstanbul 5 yıldıza layık görüldü.



Dünyada lüks seyahat noktalarıyla ilgili yaptığı derecelendirmelerle turizm sektörünün otoritelerinden biri kabul edilen Forbes Travel Guide her sene düzenlenen 'Star Rating' listesini açıkladı. Forbes ekiplerinin tüm dünyada turizm sektörünün önde gelen destinasyonlarını, büyük bir titizlikle ve bağımsız olarak değerlendirmeye aldığı listede, Türkiye ilk kez yer aldığı kaydedildi. Raffles İstanbul, tüm dünyada önerilen 5 yıldızlı oteller arasında gösterildi. Buna göre; Raffles İstanbul, ForbesTravelGuide.com'ın tüm dünyada referans kabul edilen listesinde yer alacak.



Aldıkları ödülün sadece Raffles için değil, aynı zamanda Türkiye turizmi için de bir 'zirve' anlamı taşıdığını söyleyen Raffles İstanbul Genel Müdürü Christian Hirt, "Burada her misafirimize unutulmaz ve hayallerin ötesinde çok özel bir deneyim sunmak için özenle çalışıyoruz. Her bir çalışanımız nezdinde söyleyebilirim; işimizi tutku ile duygusal lüksün inceliklerini bilerek, hissederek yapıyoruz. Forbes Travel Guide tarafından 5 yıldıza layık görülmek, hepimizi onurlandıran bir gelişme oldu. Bugüne kadar aldığımız pek çok ödül arasında bunu zirve olarak yorumlayabiliriz. Lüks segmentte bizi dünyanın 1'inci ligine dahil eden bu değerli ödülün ülkemize ve şehrimize gelmesini sağlayan ekibimizi tebrik ediyor ve kendileri ile gurur duyuyoruz" dedi.



Forbes Travel Guide İcra Kurulu Başkanı Filip Boyen ise "Güçlü bir hizmet kültürü sergileyen seçkin oteller, restoranlar ve spa örneklerinden oluşan 2019 Star Rating kazananlarını kutluyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Ülkü Ocakları Başkanı, Metin Uca'yı Tehdit Etti: Diz Çökmek Nedir Anlatacağım!

İstanbul - - Üsküdar'da Korkunç Kaza: Otomobil ile Duvar Arasında Sıkıştı

Binali Yıldırım: Silivri'de Çiçekçilikten 4 Bin Kişi İş Sahibi Olacak