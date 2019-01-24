Son Dakika Haberleri: Dünyadaki En Tehlikeli Böcekler (Çok Dikkat Edin)

Dünyadaki En Tehlikeli Böcekler (Çok Dikkat Edin)

1 saat önce

Kurşun karıncalardan sivrisineklere kadar, dünyadaki en TEHLİKELİ böceklerden bahsedeceğiz iyi seyirler.

Kurşun karıncalardan sivrisineklere kadar, dünyadaki en TEHLİKELİ böceklerden bahsedeceğiz iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:09 Kaynak: Youtube

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