Dünyadaki En Tehlikeli Böcekler (Çok Dikkat Edin)
1 saat önce
Kurşun karıncalardan sivrisineklere kadar, dünyadaki en TEHLİKELİ böceklerden bahsedeceğiz iyi seyirler.
Kurşun karıncalardan sivrisineklere kadar, dünyadaki en TEHLİKELİ böceklerden bahsedeceğiz iyi seyirler.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:09 Kaynak: Youtube
Venezuela Ordusunda Darbe Açıklaması: Asker Halkla Karşı Karşıya Gelmeyecek
Muharrem İnce'den Devlet Bahçeli'nin 'Vay Densiz Vay' Sözlerine Yanıt
Son Dakika! ABD, Venezuela'daki Krizi Görüşmek İçin BM'yi Acil Toplantıya Çağırdı