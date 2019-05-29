"Dünyadaki enerjinin yüzde 20'si veri merkezlerine gidecek"

– İsveçli araştırmacı Anders Andrae, daha verimli enerji kaynaklarına geçilip, sistemlerin verimi artırılmazsa 2025 yılında dünya çapında üretilen enerjinin yüzde 20'si veri merkezlerinde kullanılacağı öngördü.Andrae'nın 2025 öngörülerine göre veri merkezleri dünya çapında elektrik tüketiminde akıllı telefonlar ve TV'leri geride bırakarak yüzde 33 ile en büyük payı alacak. Eğer daha verimli enerji kaynaklarına geçilmezse, veri merkezleri tüm dünya enerjisinin yüzde 20'sini kullanacak. Karbon ayak izi ise küresel değerin yüzde 5.5'ini oluşturacak.Veri merkezi Radore, 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde enerji tasarrufu için veri merkezi sektörüne düşen görevlere dikkat çekti.Enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Sadi Abalı, "Radore enerji verimliliği hedeflerine ulaşmak için dünya çapındaki diğer gelişmiş veri merkezleri gibi sanallaştırma teknolojileri, düşük nanometreli işlemciler, yeni nesil veri depolama çözümleri ve tamamen otomasyonla yönetilen iklimlendirme sistemleri kullanımına odaklanıyor. Çevreci bir bilinçle kurgulanan altyapısı ve "Freecooling" teknolojisi ile özellikle kış aylarında klima kullanımını minimuma indiriyoruz. "Free Cooling" iklimlendirmede kullanılan suyun soğutulması için dış ortamdaki düşük hava sıcaklığını kullanmayı esas alıyor. Bu sayede yüzde 70'e kadar enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz" dedi.PUE değeri azaldıkça maliyetler düşüyorVeri merkezi bileşenlerinin harcadığı enerji ve neden olduğu karbondioksit salınımının çevreci bir bakış açısıyla yönetilmesi, Yeşil BT olarak nitelendiriliyor. Yeşil BT konsepti sayesinde atmosfere salınan karbon oranının yüzde 15 azalacağı ve enerji giderlerinde de yüzde 40'a kadar maliyet tasarrufu sağlanabileceğini belirtiyor. Bunun yanında veri merkezlerinin enerji verimliliğini ölçmek için de bazı kriterler üzerinden değerlendirmeler yapılıyor.Veri merkezine giren toplam gücün BT ekipmanları tarafından tüketilen güce oranını belirten PUE değerinin düşük olması bir veri merkezinin ne kadar verimli çalıştığını gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki veri merkezlerinin ortalama PUE değeri 1.85 olarak belirlenirken, Radore'nin şu anda yıllık PUE oranı ortalaması ise 1.41 oldu.

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