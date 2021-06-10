Üye Girişi
Dünyadaki güneş ve rüzgar potansiyeli, küresel enerji ihtiyacının 50 katını karşılayabiliyor - Son Dakika

Dünyadaki güneş ve rüzgar potansiyeli, küresel enerji ihtiyacının 50 katını karşılayabiliyor

10.06.2021 09:58
Dünyadaki güneş ve rüzgar potansiyeli, küresel enerji ihtiyacının 50 katını karşılayabiliyor, System.String[]

Dünyanın güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelinin mevcut enerji ihtiyacının 50 katından fazla olduğu belirtildi.

Dünyanın güneş ve rüzgar enerjisi potansiyelinin mevcut enerji ihtiyacının 50 katından fazla olduğu belirtildi.

Sydney Teknoloji Üniversitesi Sürdürülebilir Gelecekler Enstitüsü ve Fosil Yakıt Yayılımının Önlenmesi Anlaşması İnisiyatifi ortaklığında hazırlanan "Fosil Yakıttan Çıkış Stratejisi" raporu, bugünden itibaren yeni fosil yakıt projesi yapılmasa bile mevcut projelerden kaynaklanan karbon emisyonlarının Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşma rotasında kalmak için hala yüksek olduğunu ortaya koydu.

Rapordaki modelleme yöntemiyle, mevcut projelerin 2030'da küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefiyle uyumlu senaryodan yüzde 66 daha fazla emisyona sebep olabileceği hesaplandı. Bu nedenle, dünyada yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim artarken mevcut kömür madenleri, petrol ve doğal gaz kuyularının kapatılması gerekiyor.

Dünyada 2030'a kadar herhangi bir yeni kömür, petrol veya gaz projesi olmasa bile küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine göre yüzde 35 daha fazla petrol ve yüzde 69 daha fazla kömür üretiminin olacağı öngörülen rapora göre, her kıtanın nüfusuna yüzde 100 yenilenebilir enerji erişimi sağlamak için yeterli potansiyeli bulunuyor.

Maliyetleri düşerken teknik potansiyelleri artan güneş ve rüzgar enerjisinin çevre koruma önlemleri, arazi kısıtlamaları ve teknik fizibilite dikkate alındığında bile dünyanın ihtiyacından 50 kat fazla enerji sağlayabileceği hesaplanıyor. Bu kapsamda, küresel enerji ihtiyacının fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmadan tamamen yenilenebilir enerjiyle karşılanabileceği öngörülüyor.

Fosil yakıt sektörünün büyümeye devam etmesinin yıkıcı iklim ve insani sonuçlarının yanı sıra daha fazla altyapıyı atıl varlık haline getirme riski bulunuyor.

Yenilenebilir enerji, elektriğe erişimi olmayan 785 milyon insanın dünyasını aydınlatabilir

Dünya nüfusunun 2050'de 9,8 milyara ulaşacağı öngörülen rapora göre, küresel enerji talebinin 2050'de geçen yıla göre yüzde 27 azalacağı tahmin ediliyor .

Yenilenebilir enerjiyle dünyada hali hazırda elektriğe erişimi olmayan 785 milyon, temiz ve sağlıklı pişirme imkanlarına sahip olamayan 2,6 milyar insanın bu kaynaklara erişiminin adil şekilde sağlanabileceği öngörülüyor.

Elektriğin 2050'de küresel enerji talebinin yüzde 65'ini oluşturacağı ve elektrik üretiminin geçen yılki seviyesine göre iki katından fazla artacağı hesaplanırken, güneş enerjisinden elektrik üretiminin bu dönemde 23 kat, rüzgar enerjisinden üretimin ise 14,5 kat artması bekleniyor.

Bu üretimi karşılamak için küresel güneş enerjisi kapasitesinin 2030'a kadar yıllık 500 gigavat, rüzgar enerjisinin ise 350 gigavat artacağı tahmin ediliyor.

"Fosil yakıt sektörünü büyütmek savunmasız insanlara karşı suç"

Fosil Yakıt Yayılımının Önlenmesi Anlaşması İnisiyatif Direktör Yardımcısı Rebecca Byrnes, rapora ilişkin değerlendirmesinde, raporun yeni fosil yakıt projelerinin yapılmaması, mevcut projelerin aşamalı olarak kaldırılması, emisyonların 1,5 derecelik küresel ısınma sınırında tutulması ve enerji erişiminin evrensel hale gelmesini sağlayacak pratik bir yol olduğunu gösterdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Engel artık ne ekonomik ne de tekniktir. En büyük zorluğumuz siyasidir. Daha temiz bir gelecek elimizde. İnovasyon ve yatırım için uluslararası iş birliği şart olsa da, devletler fosil yakıt üretimindeki düşüşü düzenlemek için şimdi harekete geçebilir ve bunu yapmalılar."

İklim Eylem Ağı (Climate Action Network) Güney Asya Direktörü Sanjay Vashist, ise yenilenebilir enerjinin yayılımını sınırlamak ve fosil yakıt çağını sonlandırmamak için artık mazeret olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yenilenebilir enerjinin güvenilir ve uygun maliyetli bir alternatif olarak ortaya çıktığı bir zamanda, fosil yakıt sektörünü genişletmeye devam etmek, özellikle en yoksullar ve en savunmasız insanlar üzerinde yıkıcı iklimsel ve insani sonuçlar doğuracak bir para israfıdır, suçtur. G7 liderleri bir örnek oluşturmalı, ülkelerindeki kömür santrallerini derhal kapatmalı, teknolojik ve finansal yardımlarla gelişen dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişine yardımcı olmalıdır."

Yenilenebilir Enerji, Enerji, Kömür, Fosil, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dünyadaki güneş ve rüzgar potansiyeli, küresel enerji ihtiyacının 50 katını karşılayabiliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu 09:59 Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı nisanda 275 bin kişi artarak 4 milyon 511 bin oldu Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım 09:37 Karısıyla tartışan komşusunu gözünü kırpmadan öldürdü: Laf atana kurşun atarım İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, kıyasa tutulduğu Şenol Güneş hakkında methiyeler düzdü 09:32 İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, kıyasa tutulduğu Şenol Güneş hakkında methiyeler düzdü
Bu nasıl vicdansızlık! Yolda oynayan yavru köpeği ezip yoluna devam etti 09:16 Bu nasıl vicdansızlık! Yolda oynayan yavru köpeği ezip yoluna devam etti Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak 09:00 Bakan Soylu'nun Peker açıklamaları AK Parti'de tartışma yarattı! 15 vekil Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapısını çalacak Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu 08:39 Çifte cinayet! Kocasını ve görümcesini başından vurdu
Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu 07:36 Survivor 2021'de son model arabanın sahibi belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti 23:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap veren İmamoğlu, bu sefer yeni video ile karşı atağa geçti

Son Dakika Haberleri
18:51 Denizli'de tur otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı öğrenci var
18:20 A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı yayınlandı! İşte beğeni yağan o klip
18:16 Turizm sektörünün beklediği açıklama geldi! Rusya: Türkiye ile karşılıklı uçuşların başlaması konusunda hemfikiriz
18:03 Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak
17:57 Futbol maçının ortasına paraşütçü indi! Hakemin sarı kart verdiği paraşütçü izleyenleri gülümsetti
17:55 Babasının yanına gitmek isteyen 3 yaşındaki Alperen'i annesinin sevgilisi döverek öldürmüş
17:54 Ekrem İmamoğlu'nu gören Trabzonlu kadın sevinç çığlıkları attı
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
Sergen Yalçın ile yola devam! Çifte kupalı hoca ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı Sergen Yalçın ile yola devam! Çifte kupalı hoca ile tüm şartlarda anlaşmaya varıldı         
10:00
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti         
09:50
Maske ve pazar yasağı kaldırılacak mı? Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor Maske ve pazar yasağı kaldırılacak mı? Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor         
09:36
2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi 2 çocuk annesi kadın, gece saatlerinde girdiği gölde boğularak can verdi         
09:31
Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı Günlerdir Müge Anlı'da aranan evli çiftin cansız bedenleri evlerinde tandırdan çıktı         
09:10
Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı Arkadaşlıkları aşk dönüşen Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı, öpüşürken yakalandı         
08:50
Rusya'dan hırsızlık için geldiler, dünyaca ünlü markanın mağazasından 250 bin liralık çantayı çaldılar Rusya'dan hırsızlık için geldiler, dünyaca ünlü markanın mağazasından 250 bin liralık çantayı çaldılar         
08:37
Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat Beyaz Saray: Erdoğan-Biden görüşmesi yüz yüze diplomasi için bir fırsat         
05:42
Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu Okulda büyük rezalet! Kocasını aldatan müdürün çıplak fotoğrafları ifşa oldu         
23:13
Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons Kaptan pilottan A Milli Takım'a tüyleri diken diken eden anons         
22:35
Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım Aldatıldığı iddiaları sonrası boşanan Ebru Gündeş'ten kafaları karıştıran paylaşım         
21:23
Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı Ekranlara kilitleyecek MasterChef Türkiye için geri sayım başladı         
20:37
İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı İngiltere'de koronavirüs vakaları bir hafta içinde yüzde 74 arttı         
19:05
Hindistan'da ölen bakıcısını son kez görmek isteyen fil 24 kilometre yol yürüdü Hindistan'da ölen bakıcısını son kez görmek isteyen fil 24 kilometre yol yürüdü         
18:34
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2021 10:16:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünyadaki güneş ve rüzgar potansiyeli, küresel enerji ihtiyacının 50 katını karşılayabiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement