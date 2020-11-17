Dünyadaki ilk bilardo turnuva merkezi Gölbaşı'nda açılıyor - Son Dakika

Dünyadaki ilk bilardo turnuva merkezi Gölbaşı'nda açılıyor

17.11.2020 15:26
Dünyadaki ilk bilardo turnuva merkezi Gölbaşı'nda açılıyor, System.String[]

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip bilardo tesisinin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip bilardo tesisinin çalışmalarına başladıklarını açıkladı.

Sporun merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gölbaşı Belediyesi dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip olan ve içerisinde Türkiye Bilardo Federasyonu'nun da yer alacağı yeni bilardo turnuva tesisinin yapılması için kolları sıvayan Gölbaşı Belediyesi tesisin inşaatına başladı.

Tesis hakkında bilgi veren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Yıllardır dile getirmiş olduğumuz uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapabileceğimiz 2 bin metrekare kapalı inşaat alanına sahip bilardo tesisimizin çalışmalarına başladık. Tesisimizde, federasyon binası, turnuva salonu, fuaye, kafeterya ve mutfak, seyirci ve sporcu ayrı giriş-çıkış alanları, bay-bayan sporcu giyinme odaları, WC, maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası, hakem odası, sinema koltuklu çift tribün, tüm salona hakim loca, toplantı salonu, açık otopark gibi pek çok alan bulunacak" açıklamasında bulundu.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun da bu tesis içinde yer alacağını aktaran Şimşek, "Türkiye Bilardo Federasyonu'nun en yakın zaman diliminde Gölbaşı'na taşınmasını planlamaktayız. İlçemizin çehresine yakışacak atılımlar içinde bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hem sporun kalitesine uygun hem de hizmet ağının sağlıklı bir şekilde sunulacağı federasyon binamız da burada hizmete girecek" ifadelerini kullandı.

Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonalarının önümüzdeki yıldan itibaren Gölbaşı'nda oynanacağının da müjdesini de veren Başkan Ramazan Şimşek, "TRT'den naklen yayınlanan bu organizasyonlar sayesinde hem Gölbaşı'mızın reklamını yapacağız hem de yıl içerisinde buraya gelecek binlerce sporcu ve seyirci ile ilçemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağız. Bilardo müsabakaları ile spor turizmini Başkentimize taşıyacak hem Gölbaşı'nın hem de Ankara'nın turizm kenti olmasına fayda sağlayacağız. Başkentimize yakışır bir Gölbaşı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Spor denilince Ankara ve Gölbaşı akla gelecek" dedi. - ANKARA

Dünyadaki ilk bilardo turnuva merkezi Gölbaşı'nda açılıyor

Ramazan Şimşek, Bilardo, Türkiye, İnşaat, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünyadaki ilk bilardo turnuva merkezi Gölbaşı'nda açılıyor - Son Dakika Spor


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