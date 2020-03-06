Dünyadaki korona virüs vakaları 100 bin barajını aştı - Son Dakika
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Dünyadaki korona virüs vakaları 100 bin barajını aştı

6 saat önce

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, dünya üzerinde korona virüsünden enfekte olmuş insan sayısı 100 bini geçti.

Dünyadaki korona virüs vakaları 100 bin barajını aştı, System.String[]

ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından hazırlanan rapora göre, dünya üzerinde korona virüsünden enfekte olmuş insan sayısı 100 bini geçti.


ABD'nin Maryland eyaletinde bulunan Johns Hopkins Üniversitesi tarafından korona virüsüne ilişkin bir rapor yayınlandı. Üniversite tarafından yayınlanan rapora göre, dünya çapında korona virüsünden enfekte olan insan sayısı 101 bin 605'e ulaştı. Toplam vakaların 80 bin 576'sı Çin'de bulunurken, Çin'den sonra en fazla vaka tespit edilen ülkeler; 6 bin 593 vaka ile Güney Kore ve 4 bin 747 vaka görülen İran olarak kaydedildi.


En fazla korona virüsü vakasına Asya'da rastlanırken, Avrupa, ABD ve Latin Amerika'daki yeni virüs vakaları kaydedilmeye devam ediyor. Hükümetler ise virüsün ilerlemesini durdurmak için sert önlemler almaya devam ediyor.


Çin'de, virüsten kaynaklanan ölüm sayısı 3 bin 042'ye yükselirken bu sayı, Güney Kore'de 43 ve İran'da 124 olarak kaydedildi.


Virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkeleri olarak; İtalya'da vaka sayısı 4636'ya çıkarken, Almanya'da 578 ve Fransa'da ise 577 vaka kaydedildi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Johns Hopkins Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Maryland, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:52 Kaynak: İHA
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