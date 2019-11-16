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Dünyadaki Mars misafirlerini ağırladı

6 saat önce

Dünyadaki Mars misafirlerini ağırladıSİVAS - Sivas'ta kızıl rengi ile Dünyadaki Mars olarak adlandırılan Emirhan kayalıkları her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Dünyadaki Mars misafirlerini ağırladı

SİVAS - Sivas'ta kızıl rengi ile Dünyadaki Mars olarak adlandırılan Emirhan kayalıkları her geçen gün artan ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Sivas'ta şehir merkezine 20 kilo metre mesafede bulunan Eğribucak Kayalıkları Jeopark sahasına turistlerin ve araştırmacıların ilgisi her geçen gün artıyor. Kızıl rengi ile Mars'a benzetildiği için 'Dünya'ya da ki Mars' olarak da adlandırılan kayalıklar kafileler halinde gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Bugün Sivas Valiliği öncülüğünde geniş bir katılımla kayalıklarda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi. Bir çok ziyaretçi ilk kez gördüğü kayalıklara hayran kaldı. Yaklaşık 2 saat süren yürüyüş sırasında kayalıklar hakkında bilgi aktarımı da yapıldı.

Kayalıkları ziyaret eden doğa tutkunları, sarp kayalıklar arasında yürüyüş, tırmanma ve fotoğraf safari yaptı. Küçük şelaleleri, dağ keçilerini, kaya içerisine oyularak yapılmış gözlem kulesini ve kayalıklar üzerine yapılan yapım tarihi belli olmayan manastır kalıntılarını gözlemleme imkanı buldu.

Dünyadaki Mars misafirlerini ağırladı

Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:23 Kaynak: İHA
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