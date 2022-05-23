Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş - Son Dakika
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Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş

23.05.2022 12:47

Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen inişSİVAS Sivaslı dağcılar, Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıklarından nefes kesen bir iniş gerçekleştirdi.

Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş

SİVAS Sivaslı dağcılar, Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıklarından nefes kesen bir iniş gerçekleştirdi.

Sivas'ta şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan ve Mars gezegenine olan benzerliği dolayısıyla 'Dünya'daki Mars' olarak da adlandırılan Emirhan kayalıkları, doğa severlerin yanı sıra kaya tırmanışı-inişi yapan sporcuları da ağırlıyor. Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Antrenörü ve aynı zaman da Federasyon Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar ve beraberindekiler kayalıkların zirvesinde bulunan şapelden zorlu bir iniş gerçekleştirdi. Halatlar yardımıyla gerçekleştirilen iniş nefes kesen görüntü oluşturdu.

Emirhan kayalıkları tırmanış için çok uygun

Spor Tırmanış Antrenörü ve Federasyon Spor Tırmanış Milli Hakemi Ebuzer Bekar, kaya inişi yapmak için Emirhan kayalıklarının elverişli olduğunu belirterek, "Emirhan kayalıklarında bulunan şapelden iniş yapacağız. Burası Emirhan kayalıklarının en yüksek yeri. Yaklaşık 70-80 metrelik dikey iniş alanımız var. 70 metrenin sonunda ara bir blok var biz oraya iniş yapacağız. Biz buradan zaman zaman tırmanış da yapabiliyoruz. Bu inişi yapacağımız yer dünyanın Marsı olarak biliniyor. Burası farklı kayaçların olduğu bir nadide bir bölge. Burada tırmanış ekibimizle birlikte iniş geçekleştireceğiz" dedi.

Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş
Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş
Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş
Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş
Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş
Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş
Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş
Dünya'daki Mars olarak adlandırılan Emirhan Kayalıkları'ndan nefes kesen iniş

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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