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"Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" - Son Dakika

"Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor"

06.07.2021 12:01

"Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor" Tüm İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sararken İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, mağdur ve mazlum Müslümanların kurban vesilesiyle hatırlanacağını, kardeşliğin bu mevsimde pekişeceğini söyledi.

"Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor"

İSTANBUL - Tüm İslam alemini Kurban Bayramı heyecanı sararken İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam, mağdur ve mazlum Müslümanların kurban vesilesiyle hatırlanacağını, kardeşliğin bu mevsimde pekişeceğini söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Türkiye'deki insani yardım kuruluşları kurban organizasyonlarıyla dünyanın dört bir yanına ulaşma hazırlıklarını tamamlarken, Türkiye'den dünyaya uzanacak kardeşlik eli sofralarda mutluluk olacağı belirtildi. 40 ülke 264 bölgede kurban kesim ve dağıtım çalışmaları yapacak olan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu de Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar'daki 3,5 milyon gerçek ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu vesileyle kardeşliğin pekişmesini amaçlayan İDDEF'in Afrika ülkelerindeki ekiplerinden kurban bayramıyla ilgili önemli mesajlar gelirken, İDDEF Etiyopya Temsilcisi Muhammed Abdüsselam kardeşlerin birbirini hatırlaması gerektiğini vurguladı.

Kurban Bayramı'nın paylaşma ve ikram etme günleri olduğunu söyleyen Abdüsselam, "Faziletli ve mübarek günlere doğru yaklaşıyoruz. Zilhicce ayının ilk 10 günü ve Kurban Bayramı paylaşma ve ikram etme zamanıdır. Bu günlerde Müslüman olarak ihtiyaç sahibi ve mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor. Hayırseverlerin emanet ettiği 700 büyükbaş ve bin küçükbaş hayvanın Etiyopya'da Kurban Bayramı'nda kesilmesi için hazırlıklar tamamlandı. Kurban programını güzel şekilde yerine getirebilmek adına saha ekibi olarak çalışmalarımıza başladık. Etiyopya'da başkent Addis Ababa, Tora, Bohditi ve Elkeso şehirlerinde kurban kesimi ve dağıtımı yapılacak. Bu şehirlerde Allah'ın izniyle 8 binin üzerinde aile kurban organizasyonundan istifade edecek" dedi.

İDDEF Somali Temsilcisi Mahmud Şeyh Ömer ise, kurban dağıtımı için ihtiyaçlı bölgelerin seçildiğini belirterek, bağışçı ile ihtiyaç sahibi arasında gönül köprüleri kurulacağını kaydetti. Kurban seçim ve kesimlerinin İslami usul ve kaidelere göre gerçekleştiğini ifade eden Şeyh Ömer, şunları söyledi: "Kurban Bayramı'nda kesmek üzere kurbanlık hayvan alımını tamamladık. İslami usullere uygun şekilde, yaşı tam olan ve noksanlığı bulunmayan iyi hayvanı bulmak için çalıştık. Çünkü bunun Allah katında büyük bir mesuliyet olduğunu biliyoruz. Veteriner hekim tavsiyelerine de dikkat ederek hayvanların hasta olmamasına önem gösteriyoruz. İnşallah 2021 kurban organizasyonu kapsamında Somali'de İşa, Tevfik, Darusselam, Bırdal, Unuk ve Unay bölgelerinde kesim yapacağız. Bu bölgeleri seçmemizdeki büyük etken ise elbette ki buralarda ihtiyacın daha fazla olmasıdır. Kesimden sonra kurban paylarını gerçek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırarak gönülden gönüle dua köprüleri kuracağız. Allah tüm hayırseverlerimizin infak ettiği kurbanları kabul etsin. Rabbim sizlere, evlatlarınıza ve mallarınıza bereket versin ve güzel vatanınızı tüm kötülüklerden korusun".

2021 Vacip Kurban Organizasyonunu "Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla gerçekleştiren İDDEF, dünyanın zorlu yaşam koşullarına sahip Afrika kıtası başta olmak üzere, farklı bölgelerindeki milyonlarca kişiye hayırseverlerin emanetini teslim ediyor. 12 yıldır kurban alım, kesim ve dağıtım çalışmalarını aracı kurumla çalışmadan Türkiye'den giden ekipleri, ülkelerdeki hocaları ve görevlileriyle ilk elden gerçekleştiren İDDEF, kurban organizasyonunun hassasiyetine önem vererek doğru kurban seçimi, küpeleme, sağlık, temizlik ve adaletli dağıtım çalışmalarını ön planda tuttuğu belirtildi.

Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor
Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor
Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor
Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor
Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor
Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor

Kurban Bayramı, Etiyopya, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Dünyadaki mazlum kardeşlerimizi hatırlamamız gerekiyor' - Son Dakika


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