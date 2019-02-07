Dünyadaki Mültecilerin Yüzde 97'si Afrika ve Asya'da"

ADDİS Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, dünyadaki mülteci nüfusun yüzde 97'sinin Afrika ve Asya kıtalarında olduğunu belirtti.

ADDİS Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, dünyadaki mülteci nüfusun yüzde 97'sinin Afrika ve Asya kıtalarında olduğunu belirtti.





32. Afrika Birliği Liderler Zirvesi öncesinde üye ülke dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Afrika Birliği Yürütme Kurulu Toplantısı Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da başladı.





Bu yıl mülteciler ve yerinden edilenlerin merkeze alınacağı zirve öncesinde yapılan toplantının açılışında konuşan UNECA Genel Sekreteri Songwe, kıtadaki göç rakamlarına ilişkin önemli veriler paylaştı.





Göç sorununun çok boyutlu ve çetrefilli bir sorun olduğuna işaret eden Songwe, özellikle yerinden olan kadın ve çocukların çoğunun hikayelerinin benzer olduğuna işaret etti.



"Bugün Afrika kıtasında 14,7 milyon yerinden edilmiş kişi, 7,3 milyon mülteci var." diyen Songwe, toplam 22 milyon kişinin sadece 2 milyonun 2018'in ilk 6 ayında evini terk edenlerden oluştuğunu ifade etti.





Asya ve Afrika kıtasının dünyadaki mülteci nüfusun yüzde 97'sini barındırdığını söyleyen Songwe, dünyada yerinden edilen kişilerin dörtte üçünün de bu iki kıtada olduğunu belirtti.





Songwe, krizin çözümü için iyi yönetime, sağlam kurumlara ve liderliğe ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.





"Safları sıkılaştırmaktan başka alternatif yok"



Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de kıtada ihtiyaç duyulan entegrasyona vurgu yaparak dünyadaki son gelişmelere atıfta bulundu.





Dünyada tek taraflılığın gittikçe yükselen bir politika olduğunu vurgulayan Muhammed, "Tek taraflılığın yükselişi bizlere safları sıklaştırmaktan başka alternatif bırakmıyor." dedi.





Muhammed, tek taraflılığının yükseldiği bir dönemde Afrika Para Fonu ve Afrika Merkez Bankası gibi kuruluşların aktif olarak çalışmasının ticaret ve ekonomi için elzem olduğunu ifade etti.





Bu dönem "Mülteciler, Ülkesine Dönenler ve Ülke İçinde Yerinden Olanlar: Afrika'da Zorla Yerinden Edilmeye Yönelik Kalıcı Çözümler" temasıyla yapılacak zirveye kıtadan çok sayıda liderin katılacağı öngörülüyor.





Öte yandan, zirvede, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'den boşalacak Afrika Birliği Dönem Başkanlığı koltuğuna yeni bir liderin seçilmesi bekleniyor.





Zirve, 10-11 Şubat'ta Etiyopya'da yapılacak.

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