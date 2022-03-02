Dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldıracak karar, Kenya'da kabul edildi - Son Dakika
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Dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldıracak karar, Kenya'da kabul edildi

02.03.2022 20:05
Dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldıracak karar, Kenya'da kabul edildi

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanmasını öngören kararı kabul etti.

Birleşmiş Milletler Çevre Meclisi (UNEA), dünyadaki plastik kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın imzalanmasını öngören kararı kabul etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen, 175 ülkeden bakan ve temsilcinin katıldığı 3 günlük UNEA oturumunda, plastik kirliliğini tümüyle ortadan kaldıracak uluslararası bir anlaşmanın 2024 yılı sonu itibarıyla imzaya açılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, kurulacak Uluslararası Müzakere Komitesinin (INC) 2022'de çalışmalara başlaması ve bağlayıcılığı olan bir anlaşma taslağının 2024'te tamamlanmasını öngören karar onaylandı.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, kararın, Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana görülen en önemli uluslararası çevre anlaşması olduğunu belirtti.

Anlaşma, plastik ürünlerin üretimden dönüşüme tüm sürecinin kontrol edilebilmesini ve çevre kirliliğine yol açmasının önlenmesini amaçlıyor.

1950'lerde 2 milyon ton olan plastik üretimi, tek kullanımlık ürünlerin tüketiminin artmasıyla 2017'de 348 milyon tona çıktı. Uzmanlar, mevcut tüketim trendinin değişmemesi halinde bu rakamın 2040'ta 2 katına çıkacağını tahmin ediyor.

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Birleşmiş Milletler, Müzakere, Nairobi, Kenya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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