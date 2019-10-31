Son Dakika Haberleri: Dünyadaki su seviyesi öngörülenden çok daha hızlı artıyor: 2100'de sular 2 metre yükselecek
Son Dakika Dünya Dünyadaki su seviyesi öngörülenden çok daha hızlı artıyor: 2100'de sular 2 metre yükselecek

Dünyadaki su seviyesi öngörülenden çok daha hızlı artıyor: 2100'de sular 2 metre yükselecek

15 dakika önce

Okyanus ve denizlerdeki su seviyesinin öngörülenden çok daha fazla yükselmekte olduğu belirlendi. Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre gidişata ilişkin gerekli önlemler alınmazsa küresel düzeyde su seviyesi 2100 yılına gelindiğinde toplam 2 metre yükselmiş olacak.

Dünyadaki su seviyesi öngörülenden çok daha hızlı artıyor: 2100'de sular 2 metre yükselecek, System.String[]

Okyanus ve denizlerdeki su seviyesinin öngörülenden çok daha fazla yükselmekte olduğu belirlendi. Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre gidişata ilişkin gerekli önlemler alınmazsa küresel düzeyde su seviyesi 2100 yılına gelindiğinde toplam 2 metre yükselmiş olacak.


Bu yükselişe sebebiyet veren su ise en çok Grönland ve Antarktika'daki eriyen buzullardan gelecek. Bu son çalışmada öngörülen su seviyesi 2013 yılında Birleşmiş Milletler İklim Paneli raporunda öngörülmüş olan seviyenin iki katına işaret ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Grönland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu'ndan yeni parti sorusuna yanıt: Kanaat belirtmek için erken
MSB'den İrfan Can Kahveci'ye destek: Her şutun gol olsun! Eşini zincirle boğarak öldüren adamdan kan donduran sözler: 5-6 dakika kadar sıktım, yorulunca bıraktım Binali Yıldırım "Örnek aldığınız siyasetçi var mı?" sorusunda iki ismi saydı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2019 08:07:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dünyadaki su seviyesi öngörülenden çok daha hızlı artıyor: 2100'de sular 2 metre yükselecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]