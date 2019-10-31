Dünyadaki su seviyesi öngörülenden çok daha hızlı artıyor: 2100'de sular 2 metre yükselecek
15 dakika önce
Okyanus ve denizlerdeki su seviyesinin öngörülenden çok daha fazla yükselmekte olduğu belirlendi. Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre gidişata ilişkin gerekli önlemler alınmazsa küresel düzeyde su seviyesi 2100 yılına gelindiğinde toplam 2 metre yükselmiş olacak.
Okyanus ve denizlerdeki su seviyesinin öngörülenden çok daha fazla yükselmekte olduğu belirlendi. Yeni yayınlanan bir çalışmaya göre gidişata ilişkin gerekli önlemler alınmazsa küresel düzeyde su seviyesi 2100 yılına gelindiğinde toplam 2 metre yükselmiş olacak.
Bu yükselişe sebebiyet veren su ise en çok Grönland ve Antarktika'daki eriyen buzullardan gelecek. Bu son çalışmada öngörülen su seviyesi 2013 yılında Birleşmiş Milletler İklim Paneli raporunda öngörülmüş olan seviyenin iki katına işaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:52
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