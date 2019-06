Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , "2002 yılından bu yana dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık, 242'ye ulaştık, dünyada 5. sıradayız." dedi.Çavuşoğlu, Antakya ilçesindeki Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışında yaptığı konuşmada, temsilciliğin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.Hatay'da açılan temsilciliğin yurt içindeki 6. temsilcilik olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Benim şehrim Antalya 'da, Edirne 'de, İzmir 'de, İstanbul 'da ve Gaziantep 'te temsilciliklerimiz vardı. İnanıyorum ki bu temsilciliğimiz burada Hatay'ın tüm dünyada tanıtılması dahil, çok önemli görevler üstlenecektir. Hatay çünkü stratejik konumu, tarımı, kültürü, medeniyetler ittifakı olması hasebiyle ve sanayi altyapısıyla aynı zamanda, tarihi ve medeniyetlere beşiklik yapmış bir şehir olarak Türkiye 'nin göz bebeği bir şehirdir. O yüzden Hatay'a çok önem veriyoruz." diye konuştuDışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin Habib-i Neccar Camisi'nin yanı başında olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kullandığı binanın bir kısmını aldıklarını, kiralarını da ödediklerini bildirdi.Habib-i Neccar Camisi ile ilgili bilgi aktaran Çavuşoğlu, bu topraklarda komşuya 'hangi dinin mensubudur' diye sormadıklarını ve o gözle bakmadıklarını, kimseyi etnik kökeniyle değerlendirmediklerini, ensar anlayışıyla yaratılanı yaradandan ötürü sevdiklerini söyledi. Kerkük 'te de başkonsolosluk açacağız"Bugün dünyada 242 temsilciliklerinin olduğu bilgisini veren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:"2002 yılından bu yana dünyadaki temsilcilik sayımızı ikiye katladık, 242'ye ulaştık, dünyada 5. sıradayız. Bazı bölgelerde Latin Amerika ve Afrika kıtasında bu sayı ikiye katlanmadı çok daha farklı sayıda büyükelçilik açtık. Örneğin bundan on sene önce Afrika kıtasında sadece 12 tane büyükelçiliğimiz vardı, bugün 42 tane büyükelçiliğimiz var. Yine bundan yaklaşık on sene önce Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde 6 tane temsilciliğimiz vardı, bugün 17 temsilciliğimiz var, yaklaşık üç katı arttırmışız. Dünyanın her yerinde şanlı Türk bayrağımızı dalgalandırmak için misyonlarımızın sayısını arttırmaya devam edeceğiz. Şimdi hedefimiz 270. Resmi olarak prosedürleri tamamlamak üzere olduğumuz ülkeler var, bittiği zaman büyükelçiliklerimizi açacağız.Yine yanı başımızda komşumuz Irak 'ta biliyorsunuz Musul ve Basra başkonsolosluklarımızı kapatmak durumunda kalmıştık. Şimdi o başkonsolosluklarımızı açtığımız gibi ilaveten Necef 'te başkonsolosluk açacağız, inşallah Kerkük'te de başkonsolosluk açacağız, açmak için başvuru yaptık ve Irak'ın tüm şehirlerinde, bölgelerinde inşallah misyon sayımızı arttırarak kardeş Irak'ın da yeniden inşasına katkı sağlayacağız."Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay'daki temsilciliğe kıymetli bir büyükelçileri olan Serdar Cengiz 'i atadıklarını ifade etti.Hatay'ın, çok sevdiği ve gelince de çok mutlu olduğu bir şehir olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Hataylılardan büyükelçi ve temsilciliklerine sahip çıkmalarını istedi. Suriye 'deki gelişmelerden dolayı Hatay bölgesine yönelik dünyanın ilgisinin görüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Burada Sayın Valimizin, komutanlarımızın yine ilgili kurumlarımızın gerek insani olsun, gerekse güvenlikle ilgili AFAD , emniyet, istihbarat dahil arkadaşlarımızın çalışmalarına destek olsun diye, bu çalışmaları birlikte koordine edelim diye temsilciliği açtık. Ama amacımız ve hedefimiz sadece bu değil. Biz bundan sonra Hatay'ı, Antakya'yı, tüm ilçelerini, bir bütün olarak Hatay'ı inşallah tüm dünyada tanıtacağız, ön plana çıkaracağız. Çünkü bunu en fazla hak eden illerimizin başındadır. Bunu gönülden söylüyorum, siyaset olsun diye söylemiyorum."Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'nun en üst düzey karar alma mekanizması olarak anılan Kuzey Atlantik Konseyi 'nin yakın tarihte Hatay'da ağırlandığını hatırlatarak, bundan sonra bazı uluslararası toplantılar ile zirvelerine de kentte yapılacağını sözlerine ekledi.Hatay Valisi Rahmi Doğan da hizmete giren Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, Hatay'ın büyüyerek, gelişerek güzelleşeceğini düşündüğünü belirtti. AK Parti Hatay Milletvekili MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı , CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da açılışta birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından açılışı yapılan temsilcilik binası gezildi.(Bitti)