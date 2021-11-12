Üye Girişi
Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de - Son Dakika

Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de

12.11.2021 13:58
Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, doğaltaş konusunda Türkiye'nin fevkalade zengin bir ülke olduğunu kaydederek, "Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de, bu çok önemli bir rakam.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, doğaltaş konusunda Türkiye'nin fevkalade zengin bir ülke olduğunu kaydederek, "Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de, bu çok önemli bir rakam. Böyle büyük potansiyele sahip olan ülkemizin doğaltaş konusunda bazı zayıf noktaları da var. Örneğin verimliliği çok zayıf olması" dedi.

Mermer sektöründe Türkiye'nin en önemli kentlerinden birisi olan Afyonkarahisar'da, mermer sektörü temsilcileri ile ilgili bakanlıkların bürokratlarının katılımı ile 'Ekonomi Zirvesi' yapıldı.

Kentteki termal bir otelde gerçekleştirilen zirveye Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Zirvede, mermer sektöründeki yatırımcıların hem kendilerine hem de yatırım yaptıkları şehri ve neden bu kente yatırım yapılması gerektiği ile bölgedeki ekonomik koşullar ve geliştirilmesi gereken noktaların masaya yatırıldı.

"Afyonkarahisar yerüstü gibi yer altı zenginliklerinin de fazla odluğu bir kent"

Zirvede konuşan Vali Çiçek, Afyonkarahisar'ın gizemli bir şehir olduğunu ve yerüstü gibi yer altı zenginliklerinin de fazla odluğu bir kent olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, "Afyonkarahisar Türkiye mermer ihracatının yüzde 11.54'ünü karşılıyor. Sadece mermerden 200 milyon dolar ihracat yapıyor. 7 bin 122 kişi mermer sektöründe çalışıyor ve ekmek yiyor. Cenab-ı Allah yerin altına mermer ile birlikte termal suları da nasip etmiş. Bu anlamda da 32 bin yatak kapasiteli otelleri tesisleri olan bir kent. Afyonkarahisar yer üstü zenginlikleri ile de marka olmuş bir şehir" diye konuştu.

"ülkemizin doğaltaş konusunda bazı zayıf noktaları da var"

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Şeref Kalaycı ise Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından zengin bir ülke olduğuna dikkat çekti. Kalaycı, "Mesela dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenin 70 çeşidi ülkemizde var. Bugün burada doğallaş masaya yatıracağımız mermer doğlataşın atlında bir başlıktır. Doğaltaş konusunda da Türkiye fevkalade zengin bir ülke. Kaynak anlamında mesela dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de. Bu çok önemli bir rakam. Bu kadar büyük potansiyele sahip olan ülkemizin doğaltaş konusunda bazı zayıf noktaları da var. Örneğin verimliliği çok zayıf olması gibi" diye konuştu.

"200 binin üzerinde istihdamdan bahsediyoruz"

Türkiye'de doğaltaş çeşitliliğinde fazla odluğunu ve sektörde 2 bine yakın fabrikada 200 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlandığını vurgulayan Prof. Dr. Şeref Kalaycı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mermerde Türkiye'de literatürde 300 çeşit mermer, 200 çeşit traverten, 650 çeşit renk ve ton olduğu söyleniyor. Bu gerçekten çok büyük bir zenginliktir, ülkemiz açısından. Büyük bir avantajdır mermer için. Küçüklü büyüklü yaklaşık 2 bin fabrikadan bahsediyoruz. 9 bin atölyeden bahse diyoruz. 200 binin üzerinde istihdamdan bahsediyoruz. Dolaylı olarak bu rakamı 4 ile 5 ile çarpın. Dolayısıyla öyle mermer denilince hafife alınılacak küçük bir sektörden bahsetmiyoruz."

Gerçekleştirilen toplantı plaket takdimi sonrası yapılan ve sektörün sorunları ile beklentilerinin tartışıldığı paneller ile devam etti.

(Mevlüt Tınas-İHA)

Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de
Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de
Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de

Togo Cumhuriyeti, Şeref Kalaycı, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli 14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti 14:08 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı 13:51 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! 13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi! Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi 12:04 "Selin Ciğerci'nin yanında birini görseniz tepkiniz ne olur?" sorusuna Gökhan Çıra'dan dikkat çeken yanıt
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 11:50 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir 11:10 Son Dakika! Bakan Elvan'dan döviz mesajı: Hükümetin ihracat için yüksek kur hedeflediğine yönelik yorumlar doğru değildir

Son Dakika Haberleri
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
14:07 Banyoda canlı yayın açan Diagne'den yeni bomba! Türk esnafının fiyatlarına isyan etti
14:07 İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş
14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor
13:50 Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı
13:46 BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz
13:20 Agüero'nun sağlık problemi çok ciddi!
13:13 Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti
13:11 Bilim insanları elmasın üstündeki maddeyi ilk kez keşfetti
12:33 Son Dakika! Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı         
14:21
İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş İşkence edilerek öldürülen adamın cesedini hayvanlar yemiş         
14:08
Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor         
14:03
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinin gözyaşı dinmiyor: Asıl suç onun ailesinde Samuray kılıcıyla öldürülen Başak'ın annesinin gözyaşı dinmiyor: Asıl suç onun ailesinde         
13:13
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama Verdiği sokak röportajı sonrası işten çıkarıldığı iddia edilen kurye için Getir'den açıklama         
12:03
Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu Ormanda kaybolduğunu söyleyip yardım istedi! Komando timini harekete geçiren genç kız, şehir merkezinde bulundu         
11:12
Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak Prof. Dr. Esra Saatçi Türkiye'yi uyardı: Koronadan sonra kanser patlaması yaşanacak         
11:02
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası dolar ve enflasyon tahminini yükseltti         
10:18
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı Bilim insanlarından çarpıcı açıklama geldi: Isınma korkunç boyutlara ulaştı         
09:23
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi Oyuncu Yunus Güner, 49 yaşında yaşamını yitirdi         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 14:31:25. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyadaki toplam doğaltaş rezervinin yaklaşık yüzde 40'ı Türkiye'de - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement