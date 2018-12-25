"Dünyadan kaynak getiren yedinci büyük bankayız"
58 dakika önce
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, "Dünyadan kaynak getiren yedinci büyük bankayız ve bugün itibarıyla ihracat kredilerinin yüzde 49'unu kullandırıyoruz.
Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, "Dünyadan kaynak getiren yedinci büyük bankayız ve bugün itibarıyla ihracat kredilerinin yüzde 49'unu kullandırıyoruz. 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse etmiş olacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:23
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