Dünyadan Türkiye'ye orman yangınları nedeniyle taziye ve dayanışma telefonları - Son Dakika

Türkiye'nin farklı bölgelerinde başlayan ve devam eden orman yangınları nedeniyle Ürdün, Ukrayna ve Gine Bissau dışişleri bakanları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Çavuşoğlu'nu arayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde devam etmekte olan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini iletti ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Gine Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa da Çavuşoğlu'nu aradı ve taziye dileklerini iletti.