Dünyagöz'den Renkler Gece ile Çözüldü

Dünyagöz Tunus'ta bulunan 'Gözden Gönüle Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen "Gece ile Çözüldü Renkler" sergisinin açılışı Ankaralı sanatseverlerin katılımıyla gerçekleşti.

Bugüne kadar birçok sanatçıyı Gözden Gönüle Sanat Galerisi'nde ağırlayan Dünyagöz Tunus, birbirinden değerli 4 sanatçının eserlerine "Gece ile Çözüldü Renkler" karma sergisinde ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin beğenisine sunulan Nurdan Atlı'nın küratörlüğündeki sergi'de Banu Demir Eker, Canan Yılmaz ve Vildan Özsoy'a ait eserlerde farklı tarz ve teknikler kullanıldı.

Yüzey üzerinde uyguladığı yükseltme ve çökermelerle oluşturduğu rölyefler ile Banu Demir Eker, masumiyet felsefesini tablolarına taşıdığı misket çalışmaları ile Canan Yılmaz, algı ile biçimi kavrama bağladığı eserleri ile Nurdan Atlı ve tuval üzerinde uyguladığı çatlatma tekniğine sahip eserleri ile Vildan Özsoy sergide yer aldı.