DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı - Son Dakika

DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), 21-28 Haziran haftasını "Dünya Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Haftası" ilan ederek, tüm insanlığı daha duyarlı olmaya davet ediyor.

DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı, System.String[]

Dünya Yaşlanma Konseyi (DUNYAK), 21-28 Haziran haftasını "Dünya Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Haftası" ilan ederek, tüm insanlığı daha duyarlı olmaya davet ediyor.

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, "21 Haziran akşam saat 21.00'de 'Bir Dakika Karanlık, Ömür Boyu Aydınlık Dünya' mottosuyla her ülke kendi milli marşını çalıp, bir dakika COVID-19 ile vefat edenlere saygı duruşu ve alkışlarla anmak; yaşlı nüfusa dönük bu sosyal duyarlılığı göstermek ve tüm dünyayı bu duyarlılığa davet ederek 2020-2021 yılını 'Dünya Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Yılı' olarak ilan edilmesini duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DUNYAK'ın açıklamasında, 1982 yılında BM'nin, Viyana'da Dünya Yaşlanma Kurultayı ile Küresel Yaşlanma politikalarını benimsediği ve deklare ettiği hatırlatılarak şunlar kaydedildi:

"2002 Yılında ise Madrid'te Viyana'da geliştirilen Küresel Yaşlanma politikaları 2.Dünya Yaşlanma Kurultayı ile Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı olarak tüm ülkelerin katılımı ve onayıyla tüm dünya ülkeleri ile paylaşılıp, ülke programlarına alındı. 2005 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Dünya Yaşlanma Zirvesi ile İstanbul Küresel Yaşlanmış ve Bakım Deklarasyonu ile Türkiye yaşlanmanın her alanında Uluslararası Toplumun Lideri ilan edildi. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyetinin 100. Yılı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayeleri ve ev sahipliği ile Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Gerontolog Dr. Kemal Aydın'ın koordinatörlüğünde 'Uluslararası Yaşlılık Ajansı' organizasyonuyla Türkiye'de Dünya Yaşlanma Kurultayı'nı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.

21 Haziran 'Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü ve Yaşlıları Anma ve Nesillerarası Dayanışma Haftası' olarak kutlanılması için Dünya Yaşlanma Konseyi girişimlerini başlatmıştır. Covid-19 ve pandemi ile birlikte dünya 60 yaş üstü yaşlı nüfusa yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti ile dünyaya örnek ülke olmuştur. Bu vesile ile, her yıl bu yıl başlamak üzere 21 Haziran 2020 ve 2021 Yılını 'Uluslararası Sağlıklı Yaşlanma ve Nesillerarası Dayanışma Yılı' olarak kutlanmasını Cumhurbaşkanımız himayelerinde tüm dünyaya duyurmak istiyoruz."

Kemal Aydın, Türkiye, Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 08:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı - Son Dakika

Son Dakika

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti         
00:19
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı         
23:01
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor         
22:24
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 03:28:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DUNYAK'tan Dünya Sağlıklı Yaşlanma Günü çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]