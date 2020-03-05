Dünyam Hastanesi'nde 'Korona virüs' muhtarlara korona virüs anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dünyam Hastanesi'nde 'Korona virüs' muhtarlara korona virüs anlatıldı - Son Dakika

Dünyam Hastanesi'nde 'Korona virüs' muhtarlara korona virüs anlatıldı

6 saat önce

Özel Dünyam Hastanesi'nde korona virüsün tanınması için başlatılan eğitim kapsamında muhtarlara bilgilendirme semineri düzenlendi.

Dünyam Hastanesi'nde 'Korona virüs' muhtarlara korona virüs anlatıldı, System.String[]

Özel Dünyam Hastanesi'nde korona virüsün tanınması için başlatılan eğitim kapsamında muhtarlara bilgilendirme semineri düzenlendi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada birçok ülkeye yayılan korona virüs ile ilgili Özel Dünyam Hastanesi'nde başlatılan eğitim seminerleri devam ediyor. Devam eden eğitim seminerleri kapsamında bugünde muhtarlara Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Funda Yalçın tarafından bilgiler verildi.


Özel Dünyam Hastanesi Müdür Yardımcısı Feyza Yöndem, eğitimle alakalı yaptığı açıklamada, "Şuanda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de korona virüs için alarma verilmiş durumdadır. Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse tüm ülkedeki sağlık müdürlükleri virüs ile ilgili uyarılarını her gün yineliyorlar. Afişlerle ve bildirilerle hem kurumlara destek olmaya çalışıyorlar hem de ülkemizi çağın vebası dediğimiz bu virüsten korumak için önlemler alıyorlar. Bizde Dünyam Hastanesi olarak konuyu önemsediğimiz için gerek hastane içerisinde afişler gerekse hastane içerisinde bilgilendirme panolarında bir takım çalışmalar yaptığımız gibi aynı zamanda hem personelimizi hem doktorlarımızı hem de dışarıdan bizden eğitim almak isteyen tüm paydaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Geçen hafta kurumumuzda çalışanlarımıza yönelik böyle bir eğitim düzenledik. Bugünde muhtarlarımıza korona virüsü ile ilgili eğitim veriyoruz. Şuanda herkes korona virüs denildiğinde korku ve panik yaşıyor. Bu korku ve paniği engellemek için hastane olarak üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:02 Kaynak: İHA
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