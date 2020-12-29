Son dakika haberi: Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi: Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti

29.12.2020 23:23
Son dakika haberi: Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Bir zamanlar "dünyanın en güçlü çocuğu" olarak adlandırılan ve henüz 6 yaşındayken 95 kilogram ağırlığında olan Rus sumo güreşçisi Dzhambulat Khatokhov, 21 yaşında hayatını kaybetti.

Rusya'da Dzhambulat Khatokhov, sağlığı konusundaki endişelere rağmen henüz 3 yaşındayken ağırsıklet yıldızı haline gelmişti. Khatokhov'un ölüm haberini, yaşadığı bölgedeki Sumo ve Kabardey-Balkarya Toplu Güreş Federasyonu Başkanı Betal Gubzhev duyurdu. Khatokhov'un ölüm nedeni açıklanmadı, ancak ciddi böbrek problemleri olduğu ifade edildi. 9 yaşına geldiğinde 145 kilograma kadar ulaşan Khatokhov'un annesini uyaran İngiliz doktorlar, kilosunun diyabet, kanser ve kalp hastalığı riskini artırdığını vurgulamıştı.

Son dakika haberi: Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti

Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Dünyanı en güçlü çocuğu Rus sumo güreşçisi, 21 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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