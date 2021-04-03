Dünyanın 1.2 trilyon ağaca daha ihtiyacı var - Son Dakika

Dünyanın 1.2 trilyon ağaca daha ihtiyacı var

03.04.2021 07:30
Dünyanın 1.2 trilyon ağaca daha ihtiyacı var, System.String[]

İnsansız hava araçları, drone'lar artık hayatın her alanında.

İnsansız hava araçları, drone'lar artık hayatın her alanında... Sinema ya da TV sektörleri, fotoğrafçılık, reklamcılık, kargo taşımacılığı... Pek çok alanda hakimiyet kurdular. Peki bu araçları doğanın yararına kullanmak mümkün mü? Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Mert Karslıoğlu insansız hava araçlarına olan ilgisi ve çevresel problemlere çözüm bulma isteğiyle bir sosyal girişim olan Ecording'i kurmuş. ecoDrone adını verdiği insansız hava araçlarıyla ağaçlandırma çalışmalarını hızlı ve ucuz hale getirmeyi amaçlıyor. Proje diğer yandan küresel iklim krizinden etkilenen kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara da işkolu yaratıyor. Fortune Türkiye'nin '40 yaş altı 40' listesine aldığı genç girişimciyle konuştuk.

Ecording nedir? Hangi amaçla yola çıktınız?

Ecording küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve yenilikçi çevre teknolojileri geliştiren bir sosyal girişim. 12 kişilik bir ekibiz. Sürdürülebilir teknolojik çözümler uygulanması hedefiyle serüvenimize başladık. Bugün de birey ve kurum odaklı çevre teknolojileri geliştirerek somut şekilde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için çalışıyoruz.

KADINLAR ÜRETİYOR, BİZ ATIYORUZ

ecoDrone fikri nasıl gelişti? Neyi hedeflediniz?

Girişimimiz dünyanın en büyük sorunlarından biri olan küresel iklim kriziyle mücadelede en etkili yöntem olan ağaçlandırma üzerine şekillendi. Yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki iklim değişikliğiyle mücadelede ağaç dikmek en etkili yöntemlerden bir tanesi. Bu küresel problemi durdurabilmek için dünyanın 1.2 trilyon ağaca daha ihtiyacı var. Bu probleme bir çözüm getirmek adına günümüzde geleneksel yöntemlerle ağaçlandırmanın daha hızlı ve geniş alanda yapılabilmesini hedefleyerek insansız hava araçları geliştirmeye karar verdik.

Tohum topu ne demek?

Tohum topları, tohumların çimlenme ihtimallerini iyileştirmek ve hızlandırmak için kil, toz gübre ve çeşitli minerallerle çalışma yapılacak türün doğal çimlenme bölgesinden alınan orman toprağıyla hazırlanan karışımla tohumların kaplanmasının ve belirli sıkma oranlarında misket büyüklüğünde toplar haline getirilmesinin bir sonucu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve atışını tohum toplarıyla dikime uygun türlerin yetişebileceği alanlardan seçiliyor. Ardından tohum toplarının hazırlıkları başlıyor. Küresel iklim krizinden ekonomik ve sosyolojik açıdan doğrudan etkilenen gruplardan biri de kırsal alanlarda yaşayan insanlar. Bizler tohum topu üretimini Türkiye'nin kırsal bölgelerinde yaşayan kadınlarla gerçekleştirerek onların sürdürülebilir bir gelir elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Ekim sahalarımıza yakın bölgelerdeki köylerde yaşayan kadınlara geliştirdiğimiz tohum topu üretim materyallerinin eğitimini veriyoruz. Sonra tohum topu üretimi yapılıyor. Biz de kadınlardan satın aldığımız tohum toplarının atışlarını gerçekleştiriyoruz.

Sistem nasıl işliyor?

Projeyi yapılan alışverişlere entegre ettik. Bu sebeple perakende sektöründe satılan her ürün, her hizmet ve ödediğimiz her bir fatura için doğaya birer tohum topu atışı gerçekleştirip dünyanın ağaçlandırılmasında bağımsız bir model yaratmayı hedefledik. Ürünü satın alan kişi de QR kod veya referans koduyla birlikte o ürün için atılan veya atılacak tohum topunun bilgilerini, güncel operasyon videosunu görüntüleyebiliyor. Böylece hem şeffaf olmayı amaçlıyor hem de kişilerin tohum toplarının büyüme sürecini kendilerinin de görebilmelerine imkan sağlıyoruz.

2 BİN 500:  ecoDrone'larla 10 dakikada yapılabilen tohum topu atışı sayısı.

Küresel iklim krizinden etkilenen, ekim alanlarının yakınlarında yaşayan kadınlar bir eğitim alarak tohum toplarının üretimini üstleniyor.

Dünyanın 1.2 trilyon ağaca daha ihtiyacı var

Fortune Türkiye, Türkiye, Drone, Tohum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Dünyanın 1.2 trilyon ağaca daha ihtiyacı var - Son Dakika Magazin


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