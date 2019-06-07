Son Dakika Haberleri: Dünyanın 21 Ülkesinin Porno Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler
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Dünyanın 21 Ülkesinin Porno Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler

1 saat önce

Yetişkin siteleri ve bu sitelerde yapılan tercihler üzerine hazırladığımız içeriklere bir yenisini ekliyoruz.

Dünyanın 21 Ülkesinin Porno Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler, System.String[]
Yetişkin siteleri ve bu sitelerde yapılan tercihler üzerine hazırladığımız içeriklere bir yenisini ekliyoruz.

İşte Dünyanın 21 Ülkesinin Yetişkin Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler;

1# ABD



2# Almanya



3# Belçika



4# Brezilya



5# Çek Cumhuriyeti



6# Çin



7# Fransa



8# Gana



9# İngiltere



10# İspanya



11# İtalya



12# İzlanda



13# Kanada



14# Kazakistan



15# Mısır



16# Peru



17# Rusya



18# Suriye



19# Türkiye



20# Ukrayna



21# Venezuela



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Kaynak: TheGeyik

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:18 
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kültür Sanat
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