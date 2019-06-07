Dünyanın 21 Ülkesinin Porno Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler
1 saat önce
Yetişkin siteleri ve bu sitelerde yapılan tercihler üzerine hazırladığımız içeriklere bir yenisini ekliyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 11:18
Yetişkin siteleri ve bu sitelerde yapılan tercihler üzerine hazırladığımız içeriklere bir yenisini ekliyoruz.
İşte Dünyanın 21 Ülkesinin Yetişkin Sitelerinde En Çok Aradığı Kelimeler;
1# ABD
2# Almanya
3# Belçika
4# Brezilya
5# Çek Cumhuriyeti
6# Çin
7# Fransa
8# Gana
9# İngiltere
10# İspanya
11# İtalya
12# İzlanda
13# Kanada
14# Kazakistan
15# Mısır
16# Peru
17# Rusya
18# Suriye
19# Türkiye
20# Ukrayna
21# Venezuela
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