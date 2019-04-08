Dünyanın 3600 Yıllık En Eski Ticaret Gemisi Batığı Antalya'da Bulundu

Dünyanın 3600 yıllık en eski ticaret gemisi batığı Antalya'da bulundu Antalya Valisi Münir Karaloğlu: "Bu batık Sualtının Göbeklitepesi'dir" "Karada yapılan arkeolojik kazılarda Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olarak alınıyor.

Dünyanın 3600 yıllık en eski ticaret gemisi batığı Antalya'da bulundu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu:

"Bu batık Sualtının Göbeklitepesi'dir"

"Karada yapılan arkeolojik kazılarda Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olarak alınıyor. Sualtı arkeolojisinde de bu yeni batık sualtının Göbeklitepesi'dir. O kadar önemli bir batıktan bahsediyoruz"

"Bu batığımız Uluburun batığından 200 yıl daha olayı geriye götürdü. M.Ö. bin 600 yıllarına ait bir batık. Bu da 3 bin 600 yaşında olan bir batıktan bahsediyoruz"

"Yükü bakır külçelerden oluşuyor. Geminin boyu 14 metre, taşıdığı yükün ağırlığı da bin 500 kilogramlık bakır külçe"

"Şu anda noktasını maalesef söyleyemiyoruz. Söylersek biliyorsunuz meraklısı çok, talan edilme ihtimali olduğu için şu an için Batı Antalya Batığı diye isimlendiriyoruz"



ANTALYA - Antalya'nın batısında bulunan ve dünyanın en eski ticaret gemisi olduğu bilinen batığın, bilimsel tespitin ardından 3 bin 600 yıllık olduğu belirtildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Karada yapılan arkeolojik kazılarda 'Göbeklitepe' tarihin sıfır noktası olarak alınıyor. Sualtı arkeolojisinde de bu yeni batık sualtının Göbeklitepesi'dir. O kadar önemli bir batıktan bahsediyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izinleriyle Akdeniz kıyılarında gerçekleşen arkeolojik sualtı araştırmaları sırasında dünyanın en eski ticaret gemisi bulundu. Türk sualtı arkeologları tarafından bilimsel tespiti yapılan batığın 3 bin 600 yıllık olduğu bildirildi.

Antalya'nın batısındaki batığın ana yükünün bakır külçelerden oluştuğu ve Kıbrıs'taki bakır madenlerinde işlenen bakır külçelerin, dünyanın ilk endüstriyel ürünlerini oluşturduğu söylendi.

Akdeniz ve Selçuk Üniversiteleri öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Öniz başkanlığında bir bilimsel araştırma ekibi tarafından yapılan çalışmalarda batığın yaklaşık 50 metre derinlikte olduğu ve en az bin 500 kiloluk külçe bakır yükü bulunduğu kanıtlandı.

Geçtiğimiz hafta uluslararası yayınlarda yayımlanarak bilimsel kabul gören batığın, dünyanın en eski ticaret gemisi batığı olabileceği ortaya koyuldu. Batıkta önümüzdeki aylarda Doç. Dr. Hakan Öniz Başkanlığında Antalya Müzesi uzmanları ve sualtı arkeoloğu Prof. Cemal Pulak'ın da katıldığı uluslararası bir ekiple kazılar başlatılacak. Batıktan çıkan eserlerin ise Antalya Kemer'de kurulması planlanan Akdeniz Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, su altı arkeolojisinde çığır açacak yeni bir keşfi paylaştıklarını söyledi. Kemer bölgesinde Akdeniz Üniversitesine bağlı Sualtı Araştırmaları Merkezi olduğunu hatırlatan Karaloğlu, merkezdeki çalışanların çalışmaları sayesinde Antalya'nın batısında şu ana kadar bulunan en eski ticari gemisinin bulunduğunu kaydetti. Karaloğlu, "Antalya'nın batısında diyoruz. Şu anda noktasını maalesef söyleyemiyoruz. Söylersek maalesef biliyorsunuz meraklısı çok, talan edilme ihtimali olduğu için şu an için Batı Antalya Batığı diye isimlendiriyoruz. Antalya'nın batısında ama Antalya'nın sınırlarında" dedi.

"Sualtının Göbeklitepesi'dir"

Karaloğlu, "En eski batık olarak M.Ö. bin 400 yılına ait olduğu varsayılan bir Uluburun batığımız vardı. Orada çıkan eserler müzede sergileniyor. Bu batığımız Uluburun batığından 200 yıl daha olayı geriye götürdü. M.Ö. bin 600 yıllarına ait bir batık. Bu da 3 bin 600 yaşında olan bir batıktan bahsediyoruz. Yükü bakır külçelerden oluşuyor. Geminin boyu 14 metre, taşıdığı yükün ağırlığı da bin 500 kilogramlık bakır külçe. Karada yapılan arkeolojik kazılarda Göbeklitepe tarihin sıfır noktası olarak alınıyor. Sualtı arkeolojisinde de bu yeni batık sualtının Göbeklitepesi'dir. O kadar önemli bir batıktan bahsediyoruz. Batı Antalya batığı da yeni bulunan, Kültür Turizm Bakanlığımız Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle kazı çalışmalarına başlayacağımız bu batık da su altının Göbeklitepesi'dir" ifadelerini kullandı.

"Batıktan çıkan buluntular, Kemer'de sergilenecek"

Kazı çalışmalarında çıkan eserlerin ne olacağı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Münir Karaloğlu, "Daha önce Kültür ve Turizm Bakanımıza 2 defa Hakan hocayla Kemer'de Akdeniz Sualtı Arkeoloji Müzesiyle ilgili bir proje sunduk. İnşallah Kemer'de yapacağımız müzede buradan çıkacak olan buluntular sergilenecek. Bu müzeyle birlikte Kemer ilçemiz aslında sualtı arkeolojinin denizciliğin merkezi haline gelmiş olacak" diye konuştu.

Karaloğlu'ndan Kekova dalış turizmi açıklaması

Kekova'da dalış turizmine ne zaman başlanacağı konusunda da açıklamalarda bulunan Karaloğlu, "Kekova ile ilgili 2 seneden beri çalışma yapıyoruz. Bakanımıza konuyu aktardık. Bakanlığımızın şu andaki Kekova'nın kontrollü dalışa açılmasından bahsediyoruz, kontrolsüz bir dalıştan bahsetmiyoruz. Sualtı altı arkeologlarının gözetimi altında bir dalış izninden bahsediyoruz. Bunun için bakanlığımızın çalışması var. Sadece Kekova'yla ilgili değil diğer alanlarla ilgili yeni bir sistem oturtma noktasında çalışması var" ifadelerini kaydetti.

Batığın bilimsel olarak tespitini gerçekleştirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Hakan Öniz, "Batık günümüzden 3 bin 600 sene önce Kıbrıs Adası'ndan Ege'de bir bölgeye giderken yolda fırtınaya yakalanarak batıyor. Batığın ana yükü bakır külçeler. Külçelerin tipolojisinden M.Ö. 16'ncı yüzyıla ait bir ticaret gemisi olduğu ortaya çıkıyor. Muhtemelen dünyanın ilk en erken endüstriyel ürünlerini taşıyan bir gemi. Bu özellikleriyle bilimsel olarak dünyada sualtı arkeoloji kapsamında çığır açtı diyebiliriz" dedi.

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