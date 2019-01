Dünyanın 500 Yıllık Enerji İhtiyacını Karşılayacak Maden Bulundu

Gelişen teknolojiyle beraber hayatımız kolaylaşırken, kaynakların tüketimi konusunda bazı sorunlar yaşıyoruz. Japonya'da keşfedilen bir maden dünyanın enerji ihtiyacını yüzyıllar boyunca karşılayabilecek bazı elementler içeriyor. Bilim insanları bu madenin dünya genelindeki enerji ihtiyacını en az 500 yıl karşılayabileceğini söylüyor.Teknolojik cihazlar hayatımızın vazgeçilmez parçaları haline gelerek yaygınlaşırken tüketilen kaynaklarda artış gösteriyor. Geliştirilen teknolojileri elde edebilmek için doğal kaynaklar çok fazla kullanılmaya başlandı. Üretim adedi artıkça tüketilen kaynaklarda aynı oranda artıyor. Bu nedenle enerji yakın geleceğin en büyük problemleri arasında yer alıyor.Geçtiğimiz aylarda Japonya'daki bir madende rastlanan oluşumun içerisinde yer alan elementlerin dünyanın enerji ihtiyacını yüzyıllar boyunca sağlayabileceği belirtildi. Bulunan madde tortulaşmış bir oluşum gibi görünüyor. Ancak bilim insanlarının yaptığı analizler sonucunda bu maddenin dünya üzerindeki en nadir elementlerden oluştuğu ortaya çıktı.Bilim insanları bu keşiften sonra bu madenleri işlemeye başlayarak bu nadir elementlerden faydalanmak istiyor. Japonya bu maddenin bulunmasıyla her ne kadar şanslı olsa da maddenin içinde bulunan elementlerin tüm gezegenin enerji ihtiyacını 500 yıl boyunca karşılayabileceği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa bu bütün gezegen için çok iyi bir haber.Bu maddenin volkanik aktiviteler sonucu oluşmuş veya Dünya oluşmaya başladığı zamanlarda olan patlamalar sonucunda meydana gelmiş olabileceği düşünülüyor. Bu nedenle çok geniş alanlara yayılmış ve çıkarılması çok zor olan mucizevi enerji kaynağı için Japonya çoktan çözüm aramaya başladı.The post Dünyanın 500 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak maden bulundu appeared first on Enerji Enstitüsü