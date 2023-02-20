DÜNYANIN AYDINLATILAN İLK CADDESİNDEKİ TARİHİ YAPILARA BAKANLIK UYARI TABELALARI ASTI - Son Dakika
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DÜNYANIN AYDINLATILAN İLK CADDESİNDEKİ TARİHİ YAPILARA BAKANLIK UYARI TABELALARI ASTI

20.02.2023 10:43

HATAY'ın Antakya ilçesindeki, 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tescilli tarihi yapılara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarı tabelaları asıldı.

HATAY'ın Antakya ilçesindeki, 'dünyanın aydınlatılan ilk caddesi' olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki tescilli tarihi yapılara Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarı tabelaları asıldı. Antakya'da imamlık yapan Musa Esatoğlu, Bu cadde dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi. Tarih kokan bu caddenin şu an olduğu hale inanamıyoruz dedi. Hatay'ın tarihi simgelerinden biri olan caddenin son halini dronla görüntüledi.

Asırlar boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan merkez Antakya ilçesindeki çok sayıda bina, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerde yıkıldı. Antik Çağ'da Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatıldığı bilinen Kurtuluş Caddesi'ndeki yapılar da depremde ağır hasar aldı. Kurtuluş Caddesi'nde yer alan binaların büyük çoğunluğu depremlerin ardından yıkılırken, 'ışıltılı' haliyle tarihe geçen caddeden geriye büyük bir enkaz ile hüzün ve anılar kaldı. Kurtuluş Caddesi'ndeki tescilli tarihi yapılar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Bakanlık tarafından asılan tabelalarda 'Tescilli kültür varlığı izinsiz müdahale edilemez uyarısı yer aldı.

'FELAKETTEN ÖTESİ

Antakya'da imamlık yapan Musa Esatoğlu, Ben din görevlisiyim, imamım. Bu cadde dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi. Tarih kokan bu caddenin şu an olduğu hale inanamıyoruz değil, inanmıyoruz. Bu bir felaketten ötesi. Söylenecek çok şey var ama boğazımız düğümleniyor. Şu an telefon rehberimde 200'e yakın ölü var, rehberime bakamıyorum diye konuştu.

'CIVIL CIVILDI, ŞİMDİ ENKAZ

Çevre sakini Mustafa Parıldak ise,?Eski hali çok renkliydi, cıvıl cıvıldı. Şimdi enkaz dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel DÜNYANIN AYDINLATILAN İLK CADDESİNDEKİ TARİHİ YAPILARA BAKANLIK UYARI TABELALARI ASTI - Son Dakika

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