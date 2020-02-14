'Dünyanın B planıyız'
1 saat önce
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta Şans Sohbetleri'nde finansal piyasaları etkileyen Çin'deki koronavirüs'ün Türkiye için yarattığı fırsatları değerlendirdi.
Ekonomist Ali Ağaoğlu ile ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ bu hafta Şans Sohbetleri'nde finansal piyasaları etkileyen Çin'deki koronavirüs'ün Türkiye için yarattığı fırsatları değerlendirdi.İkili, Merkez Bankası'nın 19 Şubatta yapacağı toplantıda faiz konusunda atacağı adımı irdeledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:02
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